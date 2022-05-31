Генштаб ЗСУ назвав головну мету наступу загарбників на Донбасі

Почалася 97-ма доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню

Окупанти РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Основні зусилля окупанти зосереджують на встановленні контролю за містом Сєверодонецьк, обстрілюють українські війська та цивільні об'єкти вздовж лінії зіткнення

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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На Волинському та Поліському напрямах основні зусилля збройних сил республіки Білорусь зосереджені на посиленні охорони ділянки державного кордону, інженерному обладнанні позицій, веденні розвідки та проведенні заходів бойової підготовки у взаємодії видів та родів військ. Загроза ракетних та авіаційних ударів із території республіки Білорусь продовжує зберігатися.

На Сіверському напрямку противник активних дій не робив. Ворог обстріляв із мінометів населені пункти у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення можливих шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки, матеріальних засобів на території РФ.

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У Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Терни, Лозова, Протопопівка, Рудневе, Соколівка та ін.

На Слов'янському напрямі основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, створенні умов подальшого наступу. Війска РФ здійснили обстріл цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Довгеньке, Вернопілля, Грушуваха та Велика Комишуваха. Була спроба штурму в районі населеного пункту Довгеньке, ворог успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку противник завдає вогневої поразки підрозділів наших військ з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджені на встановленні контролю за містом Сєверодонецьк. Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби.

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У Лиманському напрямку ворог здійснює перегрупування та підготовку до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів подальшого просування у районі населеного пункту Лиман, зазнав втрат, відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Тошківка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку ворог вів бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагається посилити угруповання та компенсувати втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки. Ворог проводить повітряну розвідку, завдає авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Мала Токмачка, Новоандріївка.

У Южнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснив вогневу поразку цивільних об'єктів у районах населених пунктів Олександрівка, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Осокорівка, Княжівка та Трудолюбівка.

На Бессарабському напрямі , біля Придністровського регіону Молдови, істотних змін у діяльності та становищі оперативної групи російських військ немає.

Основні зусилля корабельних угруповань чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів зосереджуються на підтримці сприятливого оперативного режиму та блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

На тимчасово зайнятих територіях противник продовжує вчиняти протиправні дії щодо громадян України.

Протягом попередньої доби ударна авіація Повітряних сил завдала вогневих ударів по окремих підрозділах супротивника на території Харківщини, Донецької області, Луганщини та Херсонщини. Підрозділами зенітних ракетних військ на Одещині збито крилату ракету Х-22. Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках відбито вісім атак ворога, знищено один танк, чотири артилерійські системи, п'ять бойових броньованих машин і два ворожі автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету Х-59МК.

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