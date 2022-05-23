Генштаб ЗСУ назвав особливо вбивчий для окупантів напрямок

Збройні сили України ліквідували вже 29 200 солдатів РФ

ЗСУ розгромили війська РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 29 200 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1293 танки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.05

особового складу – близько 29 200 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1293 (+8) одиниці;

бойових броньованих машин – 3166 (+25) одиниць;

артилерійських систем – 604 (+5) одиниці;

РСЗВ – 201 (+0) одиниця;

засоби ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 204 (+0) одиниці;

вертольотів – 170 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6);

крилаті ракети – 110 (+3);

кораблі/катери – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2206 (+12) одиниць;

спеціальна техніка – 43 (+0).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямі.

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