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Генштаб ЗСУ назвав "найспекотнішу" ділянку на фронті (відео)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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5 липня, 08:20
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Ворог продовжує здійснювати обстріли в районах різних населених пунктів
Окупанти намагаються провести штурм на Бахмутському напрямі.
Окупанти намагаються провести штурм на Бахмутському напрямі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Розпочалася 132 доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Загарбники продовжують обстрілювати мирні українські міста.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

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Що відбувається

Як зазначається, на Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін. Хоча зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі.

На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання не було виявлено. Ворог здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Мхи, Залізний Міст Чернігівської області та Шалигине Сумської області, а також завдав авіаудару з вертольота Мі-24 по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань, що на Сумщині.

Водночас на Харківському напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування наших військ. Противник обстріляв з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків райони населених пунктів Кутузівка, Нове, Руські Тишки, Мала Данилівка та Дементіївка і завдав авіаційного удару по місту Харкову.

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"На Слов’янському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм противника в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили. Окупантів відкинуто", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, на Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області в межах адміністративних кордонів. Ворог вживає заходів з відновлення транспортної інфраструктури в тилових районах. На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони Білогорівки та Верхньокам’янського й завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов’янська та Званівки.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Новолуганське, бойові дії тривають.

"Обстрілював зі ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів. За підтримки вогню артилерії та авіації агресор відновив штурмові дії в напрямку населеного пункту Спірне, має частковий успіх, бойові дії тривають", – повідомили в Генштабі.

Також зазначається, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксуються обстріли позицій Сил оборони з артилерії різних калібрів вздовж лінії зіткнення. Російські окупанти вдарили авіацією по населеному пункту Авдіївка.

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На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лупареве, Мирне, Шевченкове, Червона Долина, Кобзарці, Партизанське, Березнегувате, Тополине, Іванівка, Потьомкине, Князівка, Добрянка, Трудолюбівка та Осокорівка. Парою вертольотів Ка-52 завдав авіаударів поблизу Зарічного та Ольгиного.

У Генштабі також зазначили, що російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення, вдаються до самокаліцтва та різноманітних симуляцій поганого здоров’я.

Раніше 4 липня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ на південному напрямку знищили 30 окупантів, танк Т-62, реактивну систему залпового вогню "Ураган", гаубицю "Мста-Б", вісім автомобілів і два склади з боєприпасами.

Також на Харківському напрямку українські захисники провели успішну операцію, знищивши велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки.

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