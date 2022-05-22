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Генштаб: ЗСУ відбили наступ росіян на важливому напрямку на Донбасі

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22 травня, 07:21
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Ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції
ЗСУ зупинили росіян на важливому напрямку
ЗСУ зупинили росіян на важливому напрямку / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти намагаються проводити наступ відразу на кількох важливих напрямках на Донбасі. Однак в районі Сєвєродонецька ЗСУ розгромно відбили ворога. Значних втрат росіяни зазнали і на Авдіївському напрямку.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Ситуація на Донбасі

На Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Ворог здійснив авіаційні удари по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Врубівка та Бахмут.

На Лиманському напрямку активних бойових дій противник не вів. Здійснив обстріли об’єктів інфраструктури в районі населених пунктів Лиман, Озерне, Закітне, Діброва та Серебрянка.

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На Сєвєродонецькому напрямку, із застосуванням мінометів та ствольної артилерії, ворог обстрілює позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення, зосередив зусилля у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Осколонівка, Пурдівка, Щедрищеве та Смолянінове. Наступ відбито, ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Трипілля, Липове і Василівка, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Красногорівка.

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На Курахівському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Обстрілиював Новомихайлівку та Володимирівку. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Микільське та Катериновка.

Ситуація на півдні України

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався закріпитись на займаних рубежах, обстрілював позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Здійснював обстріли позицій Сил оборони із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Нарощує систему протиповітряної оборони.

На Бессарабському напрямку ситуація змін не зазнала.

Харківський напрямок

На Слобожанському напрямку ворог, силами окремих підрозділів зі складу 6 загальновійськової армії Західного військового округу та балтійського флоту, веде бойові дії з метою утримання займаних рубежів на Харківському напрямку та недопущення виходу наших військ на державний кордон.

Угруповання сил противника проводить підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке.

У Бєлгородській області противник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Крім того, ворог нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.

Північний кордон

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі посилили ведення розвідки, відзначено розгортання додаткових засобів радіоелектронної розвідки у прикордонних районах Гомельської області. Зберігається загроза заавдання з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах на території України.

На Сіверському напрямку ворог продовжує вести обстріли населених пунктів та інфраструктурних об’єктів у Сумській та Чернігівський областях. Здійснив обстріли в районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Улиця, Бунякіне, Гірки, Грем’яч та Мурав’ї.

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