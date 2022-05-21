Генштаб ЗСУ: у Маріуполі війська РФ окупували новий об'єкт

У захопленому місті російські солдати проводять розмінування

Окупанти знайшли новий об'єкт у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 21 травня триває обстріл уздовж усієї лінії зіткнення та в глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку. Залишається загроза ракетних ударів з території Білорусі. Крім того, у Маріуполі противник вживає заходів щодо відновлення функціонування порту.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках, у цілому, ситуація суттєвих змін не зазнала. Відзначається нарощування системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах.

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави з території Білорусі.

На Сіверському напрямку противник обстріляв позиції Сил оборони у районах прикордонних українських населених пунктів на території Сумської та Чернігівської областей. Реклама

На Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Противник завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Циркуни.

Найближчим часом очікується посилення угруповання військ на Харківському напрямку підрозділами зі складу 1-ої танкової армії Західного військового округу.

На Слов’янському напрямку агресор намагається поновити наступальні дії. Зокрема, для забезпечення форсування річки Сіверський Донець планує наведення переправи. Реклама

На Донецькому напрямку противник веде активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Лиманському напрямку окупанти планують відновити наступальні дії у напрямку Ямпіль – Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець. Зокрема, в визначеному районі спостерігається зосередження спеціальної техніки для наведення понтонно-мостової переправи. Для посилення угруповання військ та активізації наступу окупанти здійснюють перекидання додаткових підрозділів.

На Запорізькому напрямку противник здійснював вогневе ураження наших військ.

У Маріуполі противник вживає заходів з відновлення функціонування порту. Зокрема проводить розмінування припортової інфраструктури.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій і логістичному забезпечені військ.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійських обстрілів підрозділів наших військ. Відзначається додаткове розгортання підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

Кораблі чорноморського флоту ворога в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

Російські загарбники продовжують застосовувати тактику терору проти українського цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Зокрема, перешкоджають евакуації людей з Херсонської області на підконтрольну Україні територію та відкриттю гуманітарних коридорів для ввезення продуктів харчування, медикаментів і евакуації людей похилого віку, хворих та дітей.

За минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбито 11 атак ворога, знищено 8 танків, 3 артилерійських системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньовані автомобілі та 6 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ уражено два БпЛА оперативно-тактичного рівня, а зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили один БпЛА, крилату ракету та вразили одну ціль поки що невстановленого типу (імовірно вертоліт).

Окупанти зазнають втрат в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

Депортують навіть мертвих. Окупанти вантажівками вивозять із Маріуполя тіла вбитих у драмтеатрі

Російські війська почали розбирати завали Драматичного театру в Маріуполі через два місяці після авіаудару. Під завалами ще лишається багато тіл загиблих. Їх вже кілька днів поспіль вивозять вантажівками. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що окупанти продовжують операцію з приховування наслідків війскових злочинів.

"Наші джерела повідомляють, що вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму. Територію розчистки охороняють і не дають доступу місцевим", – написав Андрющенко.

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