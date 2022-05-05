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Генштаб ЗСУ: У Маріуполі ворог кинув всі сили на штурм "Азовсталі"

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 травня, 07:26
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Водночас російські окупанти відмовляються воювати проти України
Окупанти бомблять "Азовсталь" у Маріуполі. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"
Окупанти бомблять "Азовсталь" у Маріуполі. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 5 травня російські окупанти провокують напруженість у Придністровському регіоні Молдови. Також ворог здійснює перегрупування військ в окремих напрямках, вживає заходів щодо поповнення запасів та намагається покращити тактичне становище своїх підрозділів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив.

  • На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли міста Харкова та здійснює розвідку позицій підрозділів Сил оборони. В районі північніше міста Ізюм продовжує артилерійські та мінометні обстріли.

  • На Донецькому і Таврійському напрямках тривають ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів з метою сковування дій наших військ.

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  • Підрозділи противника намагаються вести наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, успіху не мають.

  • На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог продовжує обстріли позицій захисників України.

  • У районі міста Маріуполь основні зусилля російські окупанти зосереджують на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі "Азовсталі". За підтримки авіації, противник поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу.

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  • За наявною інформацією, частина військовослужбовців 38 окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії Східного військового округу, після відведення до району відновлення, через значні втрати особового складу відмовилась від подальшої участі у бойових діях на території України. Зазначені військовослужбовці перебувають у районі поблизу українсько-російського кордону та чекають на переміщення до РФ.

  • Підрозділи бойовиків 2 армійського корпусу 8 загальновійськової армії Південного військового округу, які перебувають у населеному пункті Сватівського району Луганської області, укомплектовані місцевими жителями з найближчих населених пунктів, мають низький морально-психологічного стан, суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту і не готові до виконання завдань.

  • На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ та інфраструктурі регіону.

  • Завдяки успішним діям українських захисників та захисниць ворог втратив контроль над кількома населеними пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей.

  • За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено 9 повітряних цілей: чотири БпЛА (два з них зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ) та три крилаті ракети противника. Також уражено два літаки. Попередньо – винищувачі Су-30. Інформація уточнюється.

  • На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 11 атак ворога, знищено 5 танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки та 5 одиниць автомобільної техніки ворога.

Окупанти штурмують українські міста, але зазнають втрат. Фото: Генштаб ЗСУ

Командир "Азову" підтвердив бої на "Азовсталі"

Підполковник "Азову" Денис Прокопенко заявив, що ситуація на "Азовсталі" вкрай складна. Попри це українські бійці продовжують тримати оборону. Про це він сказав під час термінового звернення.

"Маріупольський гарнізон уже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі "Азовсталь". Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Ідуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які докладають надлюдські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону "Маріуполь". Наші солдати на це заслуговують. Ситуація вкрай складна, але не дивлячись ні на що — ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону", — сказав Прокопенко.

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Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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