Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Генштаб ЗСУ: вВорог атакував у напрямку Слов'янська, закріпився у Лозовому

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 квітня, 19:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На території Білорусі окупанти розгорнули пости радіоперешкод
Після себя ворог залишає багато подбитої техніки / Колаж "Сьогодні"
Після себя ворог залишає багато подбитої техніки / Колаж "Сьогодні"

На 58 добу героїчного протистояння Українського народу російського військового вторгнення зберігається загроза нанесення ракетно-авіаційних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури з території Білорусі.

Про це повідомляється в новому зведенні Генштабу ЗСУ за 22 квітня 2022 року.

Реклама

Донбас

На Донецькому та Таврійському напрямках тривають бої вздовж усієї лінії зіткнення. За добу ворог штурмував наші позиції у напрямку міста Слов'янськ, закріпився у населеному пункті Лозове.

У районах Зеленої Долини та Кремінної противник продовжує закріплюватися на зайнятих раніше позиціях. Тут окупанти проводять перегрупування та підготовку до наступальних дій. Супротивник посилюється за рахунок переміщення з території РФ окремих підрозділів 41 загальновійськової армії Центрального військового округу.

Намагається ворог закріпитися в населеному пункті Рубіжне. Проте тут українські захисники успішно відбивають усі атаки. Також нічого не вийшло у Міноборони Росії на Авдіївському та Курахівському напрямках.

Реклама

Також безрезультатно російські окупанти провели штурм у районі Попасної у напрямку населеного пункту Новотошківське та вглиб самого населеного пункту. Проте їм вдалося закріпитися у центральній частині населеного пункту Степове.

Битва за міста

На Маріупольському напрямку противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю і блокувати наші підрозділи у районі заводу "Азовсталь".

На Запорізькому напрямку – намагався штурмувати у напрямку населеного пункту Зелене Поле. Тут окупанти не мали успіху. Ворог посилив угруповання за рахунок переміщення підрозділів 19-ої мотострілецької дивізії 58-ої загальновійськової армії Південного військового округу, у той час як змушений був вивести для відновлення батальйонну тактичну групу 127-ої мотострілецької дивізії 5-ої загальновійськової армії, яка втратила свою боєздатність.

Реклама

У районі Олександрівки ворог обороняє зайняті раніше позиції, проводить повітряну розвідку. Не виключається проведення штурмових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Силами підрозділів зі складу 6 загальновійськової армії, балтійського та північного флотів окупанти продовжують часткову блокаду Харкова, намагаючись знищити підрозділи наших військ та об'єкти критичної інфраструктури.

Розвідка супротивника

На Ізюмському напрямку ворог проводить повітряну розвідку позицій наших військ з метою визначення можливих напрямів наступу. Противник намагався наступати за напрямками до Заводу та Дібрівного. Проте марно.

На Волинському та Поліському напрямах противник активних дій не робив. Він зосередився на нарощуванні систем радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах Гомельської області Білорусі.

У районах населених пунктів Климівка та Димамерки росіяни розгорнули пости радіоперешкод підрозділами зі складу 48-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби західного оперативного командування ЗС Білорусі. Крім того, противник провів тренування засобів протиповітряної оборони.

Обстановка на фронті

Збройні сили України продовжують знищувати техніку противника разом з особовим складом військових РФ. На Харківщині наші військові ліквідували три ворожі танки.

У мережу також потрапило відео роботи української бойової групи, яка спочатку знищила колону окупантів, а потім зняла все наявне у неї озброєння.

Внаслідок обстрілу села Нова Зоря Херсонської області загинули двоє людей. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 22 квітня
1
Особовий склад 21 200
Особовий склад
2
Літаки 176
Літаки
3
Гелікоптери 153
Гелікоптери
4
Танки 838
Танки
5
ББМ 2162
ББМ
6
Артилерія 397
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 138
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 172
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1523
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39412.66

Binance Coin (BNB)

406.44

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

107.03

Theta (THETA)

3.16

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росія Росія
2 871 (70%)
2
Іран Іран
590 (14,4%)
3
Ірак Ірак
230 (5,6%)
4
Афганістан Афганістан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.83

Мармурові яйця на Великдень
Дізнатися
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти