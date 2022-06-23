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Німеччина передасть Україні суперсучасну ППО, якої немає навіть у Бундесверу

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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23 червня, 19:09
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ЗСУ можуть розраховувати на 10 стаціонарних систем
Посол Мельник подякував Шольцу за контракт на суперсучасні ППО / Колаж "Сегодня"
Посол Мельник подякував Шольцу за контракт на суперсучасні ППО / Колаж "Сегодня"

Уряд Німеччини вирішив прискореними темпами почати виділяти Україні озброєння, необхідне для перемоги над армією Росії. Зараз ця країна пообіцяла надати нам найновіший зенітно-ракетний комплекс для ППО.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24" з посиланням на посла України в Німеччині Андрія Мельника, який окремо подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за цю угоду.

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Що відомо

Повідомляється, що йдеться про 10 стаціонарних систем IRIS-T SLS, які оснащені ракетами класу "земля-повітря" малої дальності. Вони вважаються одними з найкращих у світі. Мало того, їх немає на озброєнні навіть у ФРН.

"Сподіваюся на підтримку з боку Берліна у закупівлі наступних 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T, які вважаються одними з найкрутіших у світі та протягом наступних років можуть забезпечити безпечне небо над Україною", – пояснив посол.

Також посол розповів, що дипломатам вдалося у тісній взаємодії з виробником Diehl Defence подолати політичний опір та домогтися укладання контракту на закупівлю першої такої системи вартістю 178 млн євро за рахунок уряду Німеччини.

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Характеристики системи

Ракетна система середньої дальності IRIS-T SLS здатна вражати повітряні цілі на відстані до 40 км (вертольоти, літаки, а також крилаті, протикорабельні, протирадіолокаційні та інші типи ракет). Радіолокаційна станція виявляє цілі в радіусі 250 км.

Ракети IRIS-T мають охолоджувану інфрачервону головку самонаведення.

Допомога Німеччини

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Позивний “Звір”... Михайло Завірюхін - син легендарного розвідника-героя Ігоря Завірюхина, ім’ям якого названо вулицю в Броварах. З перших днів вторгнення пішов добровольцем у ЗСУ. Загинув під Сєвєродонецьком, виконуючи бойове завдання.

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