Німеччина передасть Україні суперсучасну ППО, якої немає навіть у Бундесверу

Уряд Німеччини вирішив прискореними темпами почати виділяти Україні озброєння, необхідне для перемоги над армією Росії. Зараз ця країна пообіцяла надати нам найновіший зенітно-ракетний комплекс для ППО.
Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24" з посиланням на посла України в Німеччині Андрія Мельника, який окремо подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за цю угоду.
Що відомо
Повідомляється, що йдеться про 10 стаціонарних систем IRIS-T SLS, які оснащені ракетами класу "земля-повітря" малої дальності. Вони вважаються одними з найкращих у світі. Мало того, їх немає на озброєнні навіть у ФРН.
"Сподіваюся на підтримку з боку Берліна у закупівлі наступних 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T, які вважаються одними з найкрутіших у світі та протягом наступних років можуть забезпечити безпечне небо над Україною", – пояснив посол.
Також посол розповів, що дипломатам вдалося у тісній взаємодії з виробником Diehl Defence подолати політичний опір та домогтися укладання контракту на закупівлю першої такої системи вартістю 178 млн євро за рахунок уряду Німеччини.
Характеристики системи
Ракетна система середньої дальності IRIS-T SLS здатна вражати повітряні цілі на відстані до 40 км (вертольоти, літаки, а також крилаті, протикорабельні, протирадіолокаційні та інші типи ракет). Радіолокаційна станція виявляє цілі в радіусі 250 км.
Ракети IRIS-T мають охолоджувану інфрачервону головку самонаведення.
Допомога Німеччини
- Днем раніше, 22 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц натякнув, що Україна отримає гарне озброєння.
- 18 червня глава німецького уряду також натякнув, що все буде і буде доставлено до нашої країни вчасно.
- У ЗМІ потрапив перелік озброєння, яке Німеччина зібралася передати ЗСУ, і там значиться як оборонна, так і наступальна зброя.