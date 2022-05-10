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Німеччина повідомила про постачання Україні сучасного озброєння – що отримають ЗСУ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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10 травня, 20:05
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Візит до Києва Анналени Бербок має важливий результат
У Бучі Анналена Бербок зрозуміла, навіщо треба озброїти Україну / Колаж "Сьогодні"
У Бучі Анналена Бербок зрозуміла, навіщо треба озброїти Україну / Колаж "Сьогодні"

Візит до України міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок виявився дуже результативним для нашої країни. Згідно з заявами представника німецької урядової коаліції, Німеччина планує поставити ЗСУ сучасні танки та гаубиці, паралельно розпочне навчання українських військових користуватися цією технікою.

Про це висока гостя повідомила під час брифінгу із главою МЗС України Дмитром Кулебою.

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Що відомо

"Постачання зброї не є самою метою. Проте постачання зброї саме в цей момент, коли відбувається напад на Україну та триває війна та необхідний захист у тому регіоні, де зараз тривають воєнні дії. Постачання зброї – це означає, що не повторюватимуться такі злочини, які я сьогодні побачила в Бучі", – запевнила Анналена Бербок.

За словами політика, вже за кілька днів розпочнеться підготовка та навчання українських солдатів користуватися пересувними гаубицями.

" Ми працюватимемо над тим, щоб Україна отримала найсучасніше озброєння, щоб могла захистити міста від наступних нападів", – сказала гостя із ФРН.

Бучанська різанина

Також Бербок, яка побувала в Ірпені та Бучі, пообіцяла, що до України прибуде група німецьких слідчих. Вони підключаться до розслідувань злочинів у Бучі. Буде надано судово-медичну допомогу у розслідуваннях убивств та сексуальних злочинів. Буде збирання свідчень у постраждалих українців, які виїхали до Німеччини.

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Санкції

Ні про яке швидке зняття санкцій Росія може не мріяти. І взагалі, після влаштованого Кремлем в Україні політики ЄС не мають більше бажання співпрацювати з цією країною. Тому багато обірваних внаслідок агресії економічних контрактів ніколи не буде відновлено, зазначила Бербок.

"Ми дуже чітко зрозуміли, що економічна залежність не може принести безпеку, якщо агресору абсолютно байдужа доля його народу. Тому необхідно звести залежність від російських енергоресурсів до абсолютного нуля і назавжди. Ми не можемо змінити географію в Європі. Але після 24 лютого не може бути розуміння з Росією, не можна відступити на жодний крок від санкцій і відійти від того кроку, яким йде Україна", – запевнила німецький політик.

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