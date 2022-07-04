Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступ на Луганщині 📢 Ракетні обстріли 📺 Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Буданов назвав кінцеву мету Путіна в Україні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 липня, 11:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Щодо даних розвідок міжнародних партнерів, Буданов зазначив, що ГУР орієнтується на свою власну інформацію
Кирило Буданов (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Кирило Буданов (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Москва не збирається обмежуватись Донбасом і планує повне знищення України. Це мета, яку ставить перед собою Росія – повне знищення української державності.

Про це повідомила лава ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна.

Реклама

"Ще раз нагадую, що саме ми були першими, хто сказав, що і як відбуватиметься. Тому з повною відповідальністю можу вам заявити, плани Росії – це повне знищення України, абсолютне повне. А будь-які інсинуації на рахунок того, а, можливо, їм вистачить Донбасу, я попрошу мені навіть такі питання не ставити. Ми не будемо торгувати територіями", – сказав він.

Буданов назвав єдиний для України варіант повернути свої території

Глава розвідки України Кирило Буданов заявив, що Росія використовує резервні сили під час таємної мобілізації для поповнення своїх лав на сході України.

"Стратегія дуже проста. Стабілізувати ситуацію. Отримати необхідну кількість техніки та підготувати необхідну кількість сил та засобів для початку контрнаступу, щоб повернути всю нашу територію", – сказав він.

Буданов зазначив, що ми не повинні чекати на диво, що росіяни втомляться і перестануть хотіти воювати тощо. Ми відвоюємо свою територію внаслідок нашого контрнаступу.

Раніше ми повідомляли, що Буданов анонсував великі зміни на фронті.

Реклама

Також нагадаємо, що Буданов розкрив подробиці операції захисників України на Зміїному.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в цитатах
Допомога під час війни
Більше новин
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 4 липня
1
Особовий склад 36200
Особовий склад
2
Танки 1589
Танки
3
ББМ 3754
ББМ
4
Артилерія 804
Артилерія
5
Засоби ППО 105
Засоби ППО
6
РСЗВ 246
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 187
Гелікоптери
9
БПЛА 658
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2629
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Снайпер-ракетник... Віталій Мовчан - лейтенант ЗСУ, командир підрозділу ПВО, який обслуговував зенітно-ракетний комплекс... 24 лютого близько 6:50 Віталій провів перший у житті бойовий пуск зенітної ракети - і збив російський винищувач Су-30. Згодом підбив ворожий безпілотник. Авіація противника почала полювання на героїчний екіпаж ЗРК… Мовчан загинув під час ракетного удару. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2157К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1698К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1660К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1150К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
1021К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
871К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
658К
8
Віталій Кличко Віталій Кличко
515К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Юлія Герасимова Юлія Герасимова
449К
У кого найбільший прогрес
Грошове питання
Що буде з цінами на овочі?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.53

Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1837
2
Бельгія Бельгія
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франція Франція
1764
5
Англія Англія
1737
6
Іспанія Іспанія
1716
7
Італія Італія
1713
8
Нідерланди Нідерланди
1679
9
Португалія Португалія
1675
10
Данія Данія
1665
Яке місце в України
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.8
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.4/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.25/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.3/35.6
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.0/35.6
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
Як не втратити гроші💰
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

19113.98

Binance Coin (BNB)

216.69

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

49.94

Theta (THETA)

1.18

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти