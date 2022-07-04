Буданов назвав кінцеву мету Путіна в Україні

Щодо даних розвідок міжнародних партнерів, Буданов зазначив, що ГУР орієнтується на свою власну інформацію

Кирило Буданов (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Москва не збирається обмежуватись Донбасом і планує повне знищення України. Це мета, яку ставить перед собою Росія – повне знищення української державності.

Про це повідомила лава ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Ще раз нагадую, що саме ми були першими, хто сказав, що і як відбуватиметься. Тому з повною відповідальністю можу вам заявити, плани Росії – це повне знищення України, абсолютне повне. А будь-які інсинуації на рахунок того, а, можливо, їм вистачить Донбасу, я попрошу мені навіть такі питання не ставити. Ми не будемо торгувати територіями", – сказав він.

Буданов назвав єдиний для України варіант повернути свої території

Глава розвідки України Кирило Буданов заявив, що Росія використовує резервні сили під час таємної мобілізації для поповнення своїх лав на сході України.

"Стратегія дуже проста. Стабілізувати ситуацію. Отримати необхідну кількість техніки та підготувати необхідну кількість сил та засобів для початку контрнаступу, щоб повернути всю нашу територію", – сказав він.

Буданов зазначив, що ми не повинні чекати на диво, що росіяни втомляться і перестануть хотіти воювати тощо. Ми відвоюємо свою територію внаслідок нашого контрнаступу.

Раніше ми повідомляли, що Буданов анонсував великі зміни на фронті.

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Також нагадаємо, що Буданов розкрив подробиці операції захисників України на Зміїному.