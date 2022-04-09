Глава представництва ЄС в Україні відновив роботу у Києві (фото)

Матті Маасікас евакуювався до Брюсселя за два тижні до початку повномасштабної війни РФ проти України

Голова представництва ЄС Матті Маасікас та посол Польщі Бартош Ціхоцький у Києві. / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас повернувся до Києва та відновлює роботу.

Про це він написав у Twitter.

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Європейський дипломат показав фото прапора ЄС, який був піднятий над будівлею представництва.

"Спочатку найголовніше", – підписав він фото.

Прапор ЄС у Києві. Фото: Матті Маасікас

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Також Маасікас опублікував знімок із послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцьким.

"Багато чого можна було навчитися у єдиного посла, який завжди залишався в Києві", – підписав він фото.

Дипломати повертаються до Києва. Фото: Матті Маасікас

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Зазначимо, що Маасікас терміново залишає Київ і повертається до Брюсселя стало відомо 11 лютого 2022 року, за два тижні до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Словенія повернула до Києва свого дипломата

Словенія 28 березня відправила до Києва свого представника – полковника словенської армії Боштьяна Лесяка. Він уже розпочав роботу.

"Місто порожнє, вдалині чути звуки сирен і вибухи, життя тих, що залишилися в столиці, проходить нормально", – сказав він після прибуття.

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