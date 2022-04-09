Глава представництва ЄС в Україні відновив роботу у Києві (фото)

Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас повернувся до Києва та відновлює роботу.
Про це він написав у Twitter.
Європейський дипломат показав фото прапора ЄС, який був піднятий над будівлею представництва.
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"Спочатку найголовніше", – підписав він фото.
Прапор ЄС у Києві. Фото: Матті Маасікас
Також Маасікас опублікував знімок із послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцьким.
"Багато чого можна було навчитися у єдиного посла, який завжди залишався в Києві", – підписав він фото.
Дипломати повертаються до Києва. Фото: Матті Маасікас
Зазначимо, що Маасікас терміново залишає Київ і повертається до Брюсселя стало відомо 11 лютого 2022 року, за два тижні до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Словенія повернула до Києва свого дипломата
Словенія 28 березня відправила до Києва свого представника – полковника словенської армії Боштьяна Лесяка. Він уже розпочав роботу.
"Місто порожнє, вдалині чути звуки сирен і вибухи, життя тих, що залишилися в столиці, проходить нормально", – сказав він після прибуття.
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