Гордон назвав дату вирішального тижня війни з Росією

Водночас чіткої відповіді, коли може закінчитися агресія РФ, — немає

Гордон зазначив, що Україна має кілька стратегічних напрямків/Фото: колаж: "Сьогодні"

Український журналіст Дмитро Гордон назвав дату можливого перелому ситуації у війні Росії проти України.

Про це він розповів в інтерв’ю Василю Голованову на YouTube-каналі "Україна 24".

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Відповідаючи на запитання, як довго триватиме війна, Гордон зізнався, що чіткої відповіді немає. Однак переломний момент може статись вже скоро:

"На це запитання не відповість ніхто, я в тому числі. Ні Байден не відповість на це запитання, ні Зеленський, ні Путін. Ніхто не може сказати, скільки ще триватиме війна, бо вона може закінчитись післязавтра, а може – через кілька років".

Гордон, тим не менше, висловив припущення, що все буде залежати від наступного тижня:

"Саме від наступного тижня все може залежати, тому що я багато спілкуюся з хлопцями з фронту, з командирами. Вони говорять, що західна зброя вже є у військах, та її треба випробувати та пристріляти. Виходячи з того, що мені відомо, саме наступний тиждень має стати вирішальним".

Гордон додав, що сьогодні Україна має кілька стратегічних напрямків:

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"Це Донбас, Маріуполь, хочу сказати, що сподіваюсь на деблокаду хлопців, які нині перебувають на "Азовсталі", я підтримую з ними зв'язок щодня. Це прекрасні хлопці, яким наразі нелюдськи складно".

Також Дмитро Гордон зазначив, що важливими є Запорізький, Миколаївський, Одеський та Харківський напрямки.

"Це буде важливий тиждень для нашого можливого просування вперед та контратак. Крім того, хочу додати, нехай в Херсоні ця сволота не думає, що взяла бика за роги. Окупація Херсонської області є тимчасовою".

Гордон звернувся до херсонців і пообіцяв їм, що скоро їх звільнять від окупантів:

"Друзі, все буде нормально, скоро вас деокупують. Впевнений, що буде Чорнобаївка усюди, і скоро мертві росіяни поїдуть до себе додому".

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Зеленський назвав три головні пункти для перемоги України

Президент України Володимир Зеленський у день пам'яті та примирення звернувся до країн "Великої сімки". Він подякував за надану Україні підтримку та розповів, що потрібно нашій країні для перемоги над російським загарбником.

Перше – це зброя. Президент наголосив, що, як і під час Другої світової війни, сьогодні доля свободи вирішується саме на полі бою. Отже, Україна має отримати всю ту зброю і все те оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію.

Друге – це санкції. Спеціальна міжнародна група експертів під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака розробила План дій щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну. Зеленський наголосив, що потрібно його реалізувати.



Третій важливий пункт – це фінансова підтримка України тепер та відновлення після війни.

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