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Гордон розповів, що визначить результат війни

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 квітня, 14:50
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За словами журналіста, Росія врахувала всі проблеми, які вона мала у попередніх боях з українськими військами
Дмитро Гордон розповів про кінець війни в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Дмитро Гордон розповів про кінець війни в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що результат війни між Росією та Україною буде визначений у битві за Донбас. За його словами, вона відбудеться вже найближчими днями.

Про це Гордон розповів у своєму новому відеозверненні.

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"Ні для кого не секрет, що результат війни між Росією та Україною буде визначений у грандіозній битві на Донбасі, на підступах до Харкова, яка відбудеться найближчими днями", – сказав журналіст.

Він додав, що Росія прагне підготуватися до цієї битви якнайкраще, врахувавши всі проблеми, які вона мала у попередніх боях з українськими військами.

Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь. Про це він сказав під час брифінгу у Брюсселі.

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"Битва за Донбас нагадуватиме вам, кажу це з жалем, але це правда, нагадуватиме Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, із застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків та артилерії. Це не буде локальна операція Росії, з урахуванням того, як вона до цього готується", – зазначив Кулеба.

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