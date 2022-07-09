Гордон розповів, коли ЗСУ звільнять Херсон (відео)

Журналіст має сумніви, що на тимчасово окупованій території окупанти проведуть псевдореферендум

Дмитро Гордон висловився про ситуацію у Херсоні. Фото: колаж "Сьогодні"

Український журналіст Дмитро Гордон вважає, що Збройні сили України вирішать питання з Херсоном до 11 вересня. І все станеться на нашу користь.

Про це Гордон розповів ведучому Василю Голованову на YouTube-каналі "Україна 24".

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Український журналіст має сумніви, що на тимчасово окупованій території окупанти проведуть псевдореферендум:

"Навіть якщо і відбудеться, то ціна йому – мідний гріш. Я думаю, що, зокрема з Херсонською областю, точно не вдасться провести псевдореферендум. Тому що я сподіваюся, що українські війська вирішать питання з Херсоном до 11 вересня у наш бік", – заявив Гордон.

Ситуація у Херсонській області

Голова Олешківської об'єднаної територіальної громади Євген Рищук звернувся до місцевих жителів із закликом триматися якнайдалі від об'єктів, де розташована техніка та особовий склад ЗС РФ, щоб не бути живим щитом для окупантів.

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Нагадаємо, у Херсонській області російські окупанти бояться не лише Збройних сил України, а й навіть мирних мешканців. Тому регіоном вони пересуваються з охороною і на броньованих машинах. Також загарбники ходять у бронежилетах.

Народному депутату, ексчлену фракції "Слуга народу" Олексію Ковальову, який співпрацює з окупантами на Херсонщині, повідомлено про підозру у державній зраді та підсобництві державі-агресорці.

Раніше ми розповідали, що на Херсонщині йде послідовне знищення ворога в тилу. Зокрема, там підірвали російський склад боєприпасів.