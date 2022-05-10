Гордон розповів, чому Путіну не потрібен Медведчук

Для російського президента його кум став розчаруванням

Гордон заявив, що Медведчук для Путіна — відпрацьований матеріал/Фото: колаж: "Сьогодні"

Український журналіст Дмитро Гордон вважає, що проросійський політик Віктор Медведчук для президента РФ Володимира Путіна – відпрацьований матеріал.

Про це він розповів в інтерв’ю Василю Голованову на YouTube-каналі "Україна 24".

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Дмитро Гордон переконаний, що Путін розчарувався у власному кумові:

"Він для нього – відпрацьований матеріал, і більше не цікавий. Медведчук, якби поводився героїчно, як українська армія, був би цікавий Путіну".

На думку Гордона, приводом для розчарування Путіна могло стати те, що Медведчук наразі співпрацює з українськими слідчими. А Путін неодноразово заявляв, що не пробачає зрадникам.

"Наскільки я знаю, Медведчук щільно співпрацює зі слідством і дає всі необхідні показання. То навіщо він Путіну?", — каже Гордон.

Гордон чітко окреслив ставлення очільника Кремля до власного кума, який довгий час був представником російського режиму в Україні та діяв в інтересах "бункерного вождя".

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"Він йому просто не цікавий. Тому думаю, його навіть вимінювати не будуть, так мені здається", — зазначив Гордон.

Затримання Медведчука

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