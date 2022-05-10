Гордон розповів, чому Путіну не потрібен Медведчук

Український журналіст Дмитро Гордон вважає, що проросійський політик Віктор Медведчук для президента РФ Володимира Путіна – відпрацьований матеріал.
Про це він розповів в інтерв’ю Василю Голованову на YouTube-каналі "Україна 24".
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Дмитро Гордон переконаний, що Путін розчарувався у власному кумові:
"Він для нього – відпрацьований матеріал, і більше не цікавий. Медведчук, якби поводився героїчно, як українська армія, був би цікавий Путіну".
На думку Гордона, приводом для розчарування Путіна могло стати те, що Медведчук наразі співпрацює з українськими слідчими. А Путін неодноразово заявляв, що не пробачає зрадникам.
"Наскільки я знаю, Медведчук щільно співпрацює зі слідством і дає всі необхідні показання. То навіщо він Путіну?", — каже Гордон.
Гордон чітко окреслив ставлення очільника Кремля до власного кума, який довгий час був представником російського режиму в Україні та діяв в інтересах "бункерного вождя".
"Він йому просто не цікавий. Тому думаю, його навіть вимінювати не будуть, так мені здається", — зазначив Гордон.
Затримання Медведчука
- 12 квітня Зеленський повідомив, що Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Мережа відразу вибухнула різноманітними мемами на цю тему.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним терміном. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним з ініціаторів війни.
- Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого Медведчука на маріупольці.
- Публічно Кремль відхрещується від Віктора Медведчука і не збирається офіційно його забирати до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що політик-втікач не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.
- Охоронець, який працював на депутата "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, розповів, що затриманий політик ховався у Києві біля Протасового Яру у будинку за адресою Яслинська, 11в. Триповерхова будівля розташована на площі близько 800 квадратних метрів.
- 18 квітня Медведчук звернувся до президентів України та РФ із закликом обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя.
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