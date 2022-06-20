Грабський заявив про загрозу двох котлів на Донбасі

За словами військового експерта, якщо наші прорвуться в районі Ізюма, то треба розуміти, що це складні спроможності армії РФ, і їхнє забезпечення припиниться

Сергій Грабський розповів про загрози на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовий експерт Сергій Грабський розповів, що у Золотому та Рубіжному є загроза двох котлів. Але слід розуміти, що за Золотим знаходиться Гірське. І сама назва говорить про те, що цей населений пункт знаходиться на певній висоті.

Про це Грабський розповів в інтерв'ю Олегу Панюті в ефірі проєкту Пояснює Панюта на Youtube-каналі Україна 24.

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"Треба розуміти, що за Золотим знаходиться Гірське. І сама назва говорить про те, що цей населений пункт знаходиться на певній висоті. Рубіжне дуже важке і там противник намагається просунутися. Але, з огляду на специфіку місцевості, там такої явної загрози немає", – повідомив військовий експерт.

За його словами, якщо наші прорвуться в районі Ізюма, то треба розуміти, що це складні спроможності армії РФ, та їхнє забезпечення припиниться. Російські війська неспроможні воювати далеко від залізниці, і це аксіома нашої війни.

"Тому противник перекидає частину сили туди, але загроза наступу на Слов'янськ, як другий етап операції, залишається дуже високою. Ситуація складна, і там вони можуть прорватися", – додав Грабський.

Раніше ми розповідали, що у Рубіжному наші бійці обстріляли обладнаний чеченськими бойовиками командний пункт. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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Крім того, у Луганській області з'явився другий Маріуполь. Рубіжне розділило долю вщент зруйнованого міста. Від будинків залишилися лише випалені цегляні коробки, а в дворах з'явилися могили.