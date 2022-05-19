Будуть зміни на фронті? У Зеленського пояснили воєнний стан на 3 місяці

Верховна Рада може ухвалити таке рішення найближчими днями

Федір Вениславський пояснив, для чого продовжувати воєнний стан на три місяці. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні одразу на три місяці. Таке рішення необхідне, адже ЗСУ перейде в контрнаступ і це вимагатиме більше часу, ніж оборона.

Про це заявив представник президента у Конституційному суді Федір Вениславський у ефірі телемарафону.

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Він пояснив, що з 24 лютого в Україні вже двічі продовжували воєнний стан.

"Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на тимчасово контрольованих територіях. Перехід у контрнаступ – це складніші завдання, ніж оборона. Тому повинні усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо", – зазначив Веніславський.

Представник Зеленського не виключив можливості скасування військового стану, якщо менш ніж за три місяці вдасться звільнити Україну від російських військ.

Він також додав, що є ще й юридична складова такого рішення. Адже Україна має інформувати ООН про обмеження конституційних прав і свобод, які запроваджуються в умовах воєнного стану.

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Зеленський підписав указ про воєнний стан

В Україні продовжать військовий стан. На цей раз на 90 днів. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

"Володимир Зеленський підписав указ про продовження військового стану на 90 днів – з 24 травня до 23 серпня", – йдеться у заяві.

Крім того, президент подав законопроект про продовження військового стану, якщо за три місяці вдасться звільнити Україну від російських військ.

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Він також додав, що є ще й юридична складова такого рішення. Адже Україна має інформувати ООН про обмеження конституційних прав і свобод, які запроваджуються в умовах воєнного стану.

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