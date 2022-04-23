Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Гумкоридор із Маріуполя, евакуація з гарячих точок та інші важливі події 23 квітня

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 квітня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
23 квітня може бути відкритий гуманітарний коридор із Маріуполя, а "Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей до безпечних населених пунктів.
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів, а сьогодні може бути відкритий гуманітарний коридор із Маріуполя /Фото: колаж: "Сьогодні"
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів, а сьогодні може бути відкритий гуманітарний коридор із Маріуполя /Фото: колаж: "Сьогодні"

У суботу, 23 квітня, в Україні продовжиться евакуація людей із гарячих точок. Вони зможуть вирушити поїздом до безпечних міст. Крім того, сьогодні може бути відкрито гуманітарний коридор із Маріуполя.

Верещук повідомила, що у суботу може бути організований гумкоридор із Маріуполя.

Віце-прем'єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що у суботу, 23 квітня, може бути відкритий гуманітарний коридор із Маріуполя.

Реклама

"Точка збору та сама: на кільці біля торгового центру „Порт-Сіті". Час збору – о 10:00", – повідомила Верещук.

Міністр закликала людей слідкувати вранці 23 квітня за офіційними повідомленнями від влади України.

"Якщо все гаразд, я дам підтвердження. Пишу вам зараз, увечері, щоб якщо завтра вранці вдасться пробити коридор, ви були трохи налаштовані і підготовлені. Розумію, як вам тяжко. Стільки разів зривалися коридори. Але ми з вами повинні пробувати стільки разів, скільки потрібно, доки не вийде", – заявила міністр.

Реклама

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на сьогодні.

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на суботу, 23 квітня. Сьогодні призначено додатково 6 рейсів.

Евакуаційні поїзди на 23 квітня

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

Реклама

В Укрзалізниці зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно уважно стежити за актуальною інформацією про розклад рейсів на сайті компанії.

На Закарпатті з 23 квітня послаблять обмеження щодо продажу алкогольної продукції

На Закарпатті з 23 квітня послаблять обмеження щодо продажу алкогольної продукції. Про це повідомляє сайт Закарпатської ОВА.

"Регіональна рада оборони ухвалила рішення з 23 квітня 2022 року зняти терміни продажу слабоалкогольних напоїв, пива та вина", — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Закарпатській ОВ, продаж цих напоїв співробітникам правоохоронних органів, військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань залишається забороненим.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 22 квітня
1
Особовий склад 21 200
Особовий склад
2
Літаки 176
Літаки
3
Гелікоптери 153
Гелікоптери
4
Танки 838
Танки
5
ББМ 2162
ББМ
6
Артилерія 397
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 138
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 172
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1523
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39519.65

Binance Coin (BNB)

403.06

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

105.46

Theta (THETA)

3.08

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росія Росія
2 871 (70%)
2
Іран Іран
590 (14,4%)
3
Ірак Ірак
230 (5,6%)
4
Афганістан Афганістан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.83

Мармурові яйця на Великдень
Дізнатися
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти