NASAMS, HIMARS, гаубиці M777 – яка західна техніка вже воює в Україні

Через відсутність необхідної кількості артилерії та бронетехніки ЗСУ зазнають втрат на Донбасі

Постачання зброї йдуть повільно, частина обіцяної ще не прибула в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

За чотири місяці війни з Росією Україна отримала велику кількість сучасного західної зброї. Однак його все ще недостатньо для перемоги над ворогом. Сайт "Сегодня" з'ясував, яким озброєнням вже користується ЗСУ, що ще отримає від західних партнерів українська армія і коли може настати перелом у ході війни.

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Чому ворог наступає на Донбасі

Міністри оборони 50 країн уже тричі зустрічалися, щоб обговорити постачання Україні необхідного озброєння. І частину з нього ЗСУ вже отримали. Але цього ще мало. До того ж постачання йдуть повільно, частина обіцяного ще не прибула в Україну.

Як зазначає київська влада, саме через відсутність необхідної кількості артилерії та броньованої техніки на Донбасі немає паритету з військами РФ. Окупанти поки що перевищують у кількості озброєння, і українцям доводиться відступати.

За словами президента України Володимира Зеленського, сьогодні на Донбасі російська армія має перевагу у техніці у 20 разів порівняно з українською. За даними військових аналітиків, співвідношення техніки на вигляд таке:

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броньована техніка – 30 000 ЗС РФ проти 12 000 ЗСУ;

танки – 12 000 ЗС РФ проти 2500 ЗСУ;

РСЗВ – 3400 ЗС РФ проти 490 ЗСУ.

Крім того, в окупантів більше артилерії та бойової авіації.

Ситуацію ускладнюють також бойові втрати української армії. За словами командувача логістики українських сухопутних військ України Володимира Карпенка, за час війни ЗСУ втратили близько половини важкої техніки

"На сьогодні ми маємо приблизно 30-40%, а іноді і до 50% втрат техніки внаслідок активних боїв", – заявив він, додавши, що йдеться про 300 БМП, 400 танків та 700 артилерійських систем.

Володимир Карпенко: "За час війни ЗСУ втратили близько половини важкої техніки" Фото: "АрміяІнформ"

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Проте втрати зазнала і російська армія. За даними проєкту Oryx, що аналізує втрати за фотографіями та відеозаписами, російська армія втратила близько 800 танків та понад 1500 одиниць іншої бронетехніки.

Наразі, за словами радника глави офісу президента Михайла Подоляка, щоб протистояти ворогові, ЗСУ необхідно 2000 одиниць бронетехніки, 1000 гаубиць калібру 155 мм, 300 реактивних систем залпового вогню, 500 танків і 1000 дронів.

Проте такої кількості зброї західні партнери просто не мають. Про це "Сьогодні" каже військовий експерт Якуб Войнаровський.

"Німеччина передає три системи РСЗВ, але в неї їх всього 38. Польща передає нам свою артилерію, враховуючи, що вона не має гармат і гаубиць, які буксируються. Усі країни мають обмежені військові ресурси. Сьогодні США, Великобританія та Україна мають менше танків, ніж Росія. На озброєнні багатьох країн Європи перебувають менше ніж 50 РСЗВ" , – зазначає експерт.

Яке озброєння передали Україні

За даними Кільського інституту світової економіки, з 24 січня до 7 червня Україна отримала:

артилерія:

215 натовських гаубиць, що буксируються, калібром 155 мм (більше половини з них – американські гаубиці M777). Ще 17 мали отримати, також Польща має намір укласти контракт про продаж Києву ще 60 самохідних гаубиць;

29 гаубиць радянського типу;

100 мінометів;

8 самохідних артилерійських пристроїв із 155-міліметровою гаубицею.

бронетехніка:

395 броньованих машин, ще 99 обіцяно до постачання. ЗСУ прозвітували про 250 отриманих машин;

147 одиниць інших броньованих транспортних засобів, плюс 218 штук обіцяно до постачання;

18 автомобілів для буксирування гаубиць;

4 тактичні машини для евакуації обладнання.

РСЗВ:

20 РСЗВ радянського типу;

8 РСЗВ типу НАТО обіцяно до постачання.

ЗСУ отримали гаубиці М777

танки:

252 танки радянського типу, плюс 8 обіцяно до постачання;

40 танків виробництва країн НАТО обіцяно до постачання.

ППО:

1 систему ППО відправлено в Україну, і ще 1 обіцяно до постачання;

також поставлено 3 протикорабельні ракетні комплекси (Міноборони України підтвердило отримання одного).

ПЗРК:

2310 ПЗРК, ще 60 обіцяно поставити;

32 800 інших ракетних систем, ще 6150 планується до постачання.

гелікоптери:

3 вертольоти, ще 19 обіцяно поставити;

безпілотники:

заявлено, що було поставлено ударні дрони, але скільки, не розкривається. Міноборони України говорить про кілька десятків;

до 846 інших безпілотників.

легка зброя, патрони, екіпірування та спорядження:

117 532 шоломи;

53 411 бронежилетів;

8 712 832 гвинтівки типу НАТО;

45 031 гвинтівка радянського типу;

1470 гранатометів;

107 500 ручних гранат;

5775 автоматів та пістолетів-кулеметів.

Крім того, різні боєприпаси для гаубиць, мінометів та інше в кількості 8,1 млн. штук, тисячі радіошифрувальних пристроїв.

Хто постачав

Згідно з даними Кільського інституту, на першому місці з надання військової допомоги Україні (як фінансової, так і по поставленої/обіцяної техніки) знаходяться США. Саме вони поставили:

понад 100 гаубиць M777;

100 високорухливих багатоцільових колісних транспортних засобів Humvee;

200 бронетранспортерів M113;

800 протиповітряних комплексів Stinger та 2000 Javelin;

3 вертольоти Мі-17;

700 дронів-камікадзе Switchblade (поставлені частково);

більше 120 дронів Phoenix Ghost (поставлені частково);

кілька розвідувальних безпілотників із ручним запуском RQ-20 Puma.

На другому місці – Польща:

100 легких піхотних мінометів калібру 60 мм LMP-2017;

18 самохідних гаубиць ASH Krab;

240 танків Т-72;

невідома кількість ПРК Javelin, безпілотників FlyEye та безпілотників-камікадзе Warmate.

США передали Україні гелікоптери Мі-17

Велика Британія посіла третє місце:

3965 протитанкових комплексів NLAW;

200 високотехнічних самонавідних ракет Brimstone-1;

120 броньованих машин "Мастіф";

А також невідома кількість РСЗВ, протикорабельних ракетних комплексів, бронеавтомобілів Stormer, ПЗРК Starstreak та важких дронів.

Четверте місце посіла Канада:

4500 реактивних протитанкових гранатометів М72;

100 протитанкових гранатометів Carl Gustaf M2;

4 гаубиці M777;

8 броньованих машин Senator.

Замикає п'ятірку Норвегія:

4000 реактивних протитанкових гранатометів М72;

100 зенітно-ракетних комплексів "Містраль";

22 самохідні гаубиці M109.

Зазначимо, що Київ також отримав від США чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Потреби ЗСУ у рази більші

Навіть без урахування поставок, які все ще в дорозі, потреби ЗСУ – в рази більші за ту кількість, яку виділили союзники. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Die Zeit.

"Проблема в тому, що, незважаючи на обіцянку США поставити Україні 108 гаубиць M777 і 200 тисяч набоїв, у російської армії набагато більше артилерійських підрозділів та боєприпасів, ніж у ЗСУ", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський: "У російської армії набагато більше артилерійських підрозділів та боєприпасів, ніж у ЗСУ"

Затримки з постачанням та інші ускладнення

Він також зазначив, що Німеччина обіцяє допомогти, але зволікає з поставками систем протиповітряної оборони, РСЗВ MARS II та самохідних гаубиць PzH 2000, які канцлер Олаф Шольц обіцяв ще у травні. Частина цього озброєння прибула лише наприкінці червня.

Греція також не поспішає відправити Україні бойові машини піхоти БМП-1, оскільки Німеччина обіцяла грекам передати на заміну свої нові броньовики, але їх поки що немає.

Проблеми із озброєнням виникли не лише через затримки з постачанням. Справа в тому, що українські військові не знайомі із західною зброєю. Тому, наприклад, системи HIMARS, які вже є у розпорядженні ЗСУ, не можуть застосовуватися повною мірою, оскільки для того, щоб навчитися користуватися цими РСЗВ, українським бійцям потрібно кілька тижнів, а то й місяців.

Ще однією складністю є різниця в системах обчислення. Американські РСЗВ та гаубиці M777 налаштовані під використання імперської системи замість метричної. Тобто для наведення потрібно переводити сантиметри та метри в дюйми та фути.

Ще одна проблема – снаряди. Основна перевага західних артилерійських систем перед радянськими та російськими полягає в дальності та точності снарядів, для цього, наприклад, у РСЗВ HIMARS використовується GPS-наведення. Однак в Україну західні партнери постачають дані системи з обмеженим боєзапасом, без GPS. В умовах бойових дій на Донбасі, де відбуваються часті артилерійські дуелі, брак високоточних снарядів може стати критичним.

РСЗВ HIMARS. Фото: колаж "Сьогодні"

Додаткові HIMARS та нові NASAMS

Тим часом, союзники заявляють про збільшення військової допомоги. До кінця червня Вашингтон має передати Україні ще вісім РСЗВ HIMARS, а також планує закупити для ЗСУ зенітний ракетний комплекс. NASAMS, що є спільною американо-норвезькою розробкою компаній Raytheon та Kongsberg.

NASAMS хороший тим, що його далекобійні ракети "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM можуть знищувати цілі на відстані до 15-25 км. Шляхом встановлення спеціально адаптованої версії ракети AMRAAM-ER у сучасній версії NASAMS-3 декларується можливість знищення цілей на дальності до 40 км та на висоті до 20 км. Більш того, цей ЗРК може використовуватися не тільки для знищення аеродинамічних цілей, таких як літаки або крилаті ракети, а й балістичних ракет типу "Іскандер" та "Точка-У".

У разі отримання ЗРК NASAMS Україна зможе значно підвищити можливості протиповітряної оборони. Зокрема, завдяки NASAMS можливо надійно прикрити важливі об'єкти та міста від удару авіації, а також знищувати крилаті ракети.

Як західна зброя змінить перебіг війни

Якщо вся ця зброя приїде вчасно, то вона зможе змінити хід війни на деяких напрямках. Зокрема на Харківському, Запорізькому та Херсоні. Західна зброя, яка прибула в Україну, вже добре себе зарекомендувала в дії. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

За його словами, завдяки постачанню зброї українські війська вже почали "дуже точно працювати" по супротивнику.

"На Сході, в Ізюмі, працювали за деякими даними HIMARS. Потрапили в передовий командний пункт і не один", – сказав Арестович.

Арестович також наголосив успішні удари ЗСУ з військових складів окупантів у Луганській та Донецькій областях.

"На Луганському напрямку за сім останніх діб – чотири, на Донецькому – 12 складів підірвані, поцілені українськими силами. Там і "точки" (ракетний комплекс "Точка-У" – ред.) працювали, і HIMARS. Удари вкрай болючі, сильно просаджують здатність російських військових сил наступати, що несуть сильні втрати в особовому складі та матеріальних запасах", – наголосив радник глави Офісу президента.

Арестович також додав, що Заходу знадобилося 124 дні війни в Україні, аби зрозуміти, що домовитись із Росією неможливо.

"Захід вирішив йти до кінця та жорстко ламати", – сказав він.

Однак ламати ворога потрібно просто зараз. Постачання новітньої зброї дозволять Києву перейти в контрнаступ, але важливо, щоб озброєння прибувало до нашої країни якнайшвидше. Як свідчить ситуація на Донбасі, час грає не на користь України. Поки ми чекаємо на зброю, на фронті гинуть українські захисники, а ворог захоплює все більше населених пунктів. Про це "Сегодня" говорить політолог Вадим Карасьов.

"Для переломного моменту Україні необхідно багато зброї і найближчим часом. Того озброєння, яке нині має ЗСУ, вистачить лише для того, щоб зупинити супротивника, але не перемогти", – каже нам політолог.

Чому Захід не поспішає

За його словами, Захід не хоче, щоб війна перейшла в ту фазу, коли на коні стоятиме повна перемога чи поразка.

"По-перше, якщо Росія почне програвати, збільшиться ризик ядерної війни, чого боїться Захід. По-друге, Захід не бажає знищення РФ, а лише значного її ослаблення, чого, в принципі, він уже досяг завдяки санкціям і військово-фінансовим втратам Росії в бойових діях", – каже Карасьов.

Вадим Карасьов: "Ця зброя стримування, але не настання" Фото: Facebook

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що деякі країни Заходу саботують постачання зброї Україні, оскільки "стара Європа" все ще сподівається домовитися із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це він розповів в аналітичній програмі "Пояснює Панюта" YouTube-каналі "Україна 24" .

"Ну, тут дуже просте пояснення: стара Європа не хоче, вони фактично саботують нам постачання озброєння. Подивіться – та сама Франція, Макрон. Коли там усі починають його критикувати, він бах – і дає шість гаубиць. І все, і на цьому все закінчується. Німеччина – там окрема історія", – сказав Жданов.

При цьому експерт зазначив, що країни Східної Європи "дають все, що можуть, до них немає жодних претензій".

"Сполучені Штати Америки теж гальмують постачання озброєння. Ленд-ліз відтягнули до осені, говорили-говорили, таку бомбу зробили з підписанням, а потім з'ясувалося, що він аж з 1 жовтня набирає чинності. Вони теж нікуди не поспішають", – сказав він.

Жданов пояснив причини ситуації:

"Стару Європу ще можна зрозуміти: там думають, що вони домовляться з Путіним, і все як раніше: гроші рулитимуть, і все буде добре. І "Північний потік" працюватиме. А от світ, у якому перемогла Україна, їх просто лякає. Ось я бачу в чому проблему. Борис Джонсон намагається розхитати цю ситуацію, але в нього не зовсім виходить. До речі, навіть країни англосаксонського клубу, Канада та Австралія, я сказав би більше (підтримують Україну. – Ред.), ніж країни старої Європи", – резюмував Жданов.

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що Франція поставить Україні плаваючі бронетранспортери VAB.

Також ми з'ясовували, чи вистачить Україні західної зброї для перемоги над Росією та повернення Криму.