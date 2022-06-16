Йде важка розмова: з'явилися перші фото з переговорів Зеленського та лідерів ЄС

На Банковій розпочалися переговори між Україною, Францією, ФРН, Італією та Румунією

У Києві проходять складні переговори між президентом України Володимиром Зеленським та представниками ЄС – канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. На офіційних ресурсах Офісу президента України з'явилися перші фотографії з цієї зустрічі.

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Деталі переговорів поки що не повідомляються.

Що відомо

" Насичений день. Важливі зустрічі. Вітаю у Києві Президента Франції Еммануеля Макрона, Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, Прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі та Президента Румунії Клауса Йоханніса! ", – написано на телеграм-каналі Володимира Зеленського.

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В іншій публікації сказано: "Цінуємо вашу солідарність із нашою країною та народом" .

Обстановка

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У четвер, 16 червня, як і було анонсовано раніше, в Україну прибули Європейські політики: канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

До останнього приїзд трьох найвпливовіших європейських лідерів був оповитий таємницею. Про неї не писали в офіційних джерелах, перше повідомлення з'явилося в одному із німецьких ЗМІ.

До останнього офіційні джерела візит не підтверджували, а посольство Франції взагалі натякало, що Макрон приїде не цього разу .

Очікування від візиту

Французьке дипломатичне джерело повідомило американському телеканалу CNN, що Париж хоче, щоб Україна повернула собі контроль над Кримом у рамках військової перемоги над Росією. А після закінчення війни будуть потрібні переговори для визначення гарантій безпеки України та відносин між Україною та НАТО.

До візиту радник голови ОП Віктор Андрусів припустив, що, ймовірно, Шольц, Макрон та Драгі проведуть переговори з президентом України щодо надання нашій країні статусу кандидата на членство у ЄС. Водночас, можливо, натомість політики переконуватимуть главу держави повернутися до переговорів із Росією.