Підсумки "Рамштайн-3": чи вистачить Україні західної зброї для перемоги над Росією та повернення Криму

Ми поговорили з експертами і з'ясували, чи є військова допомога Заходу зброєю наступу, чи лише стримування

США та інші країни нададуть Україні більше артилерії. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 15 червня, у Брюсселі відбулася третя зустріч контактної групи з оборони України, яка зветься "форматом Рамштайн". Міністри оборони та начальники генштабів армій близько 50 країн обговорили надання Києву додаткових озброєнь. Сайт "Сьогодні" з'ясував, яку зброю отримає Україна та чи достатньо її кількості для перемоги над Росією.

Що отримає Україна

Як повідомили міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, США та інші країни нададуть Україні більше артилерії.

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"США нададуть додатковий пакет допомоги у сфері безпеки Україні на суму 1 млрд доларів. До нього увійдуть 18 гаубиць M777 і машини для їх буксирування, а також 46 тисяч снарядів до них калібру 155 мм (РСЗВ)", – розповів Остін.

За його словами, 650 мільйонів доларів з цього пакету підуть про окремий фонд, який дозволить Україні отримати ще дві системи берегової оборони Harpoon, а також тисячі захищених рацій, приладів нічного бачення, тепловізорів та оптичних прицілів.

Начальники генштабів армій близько 50 країн обговорили надання Києву додаткових озброєнь. Фото: Twitter

Глава Пентагону також додав, що Канада, Польща та Нідерланди передадуть Україні артилерію, а Німеччина – реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

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"Дозвольте мені також подякувати Словаччині, яка оголосила про значну пожертву вертольотами серії "Мі" та реактивними снарядами", – зазначив Остін.

В свою чергу, міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт заявила про виділення Україні трьох систем залпового вогню MARS II. До пакету також увійдуть сотні ракет до них, запчастини та підготовка українських військових. За словами Ламбрехта, навчання солдат ЗСУ використанню MARS II може розпочатися вже в червні, а самі системи Україні передадуть наприкінці липня – на початку серпня.

Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт (на фото праворуч) заявила про виділення Україні трьох систем залпового вогню MARS II. Фото: Twitter

Загалом Україні пообіцяли надати 10 одиниць РСЗВ:

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чотири HIMARS від США;

три M270 від Великої Британії;

три MARS II від Німеччини.

Під час прес-конференції за підсумками зустрічі журналісти зазначили, що кількість переданого та обіцяного Києву озброєння – набагато менша, тієї, яка є у російських військ.

"Цифри на користь росіян", – погодився Марк Міллі, але підкреслив, що у армії РФ існують великі проблеми з логістикою, бойовим духом та командуванням.

Міллі перерахував кількість наданої допомоги Україні:

97 тисяч протитанкових систем;

237 броньованих автомобілів;

60 засобів ППО;

250 артилерійських систем. Ще 398 збираються додати;

понад 100 тисяч боєприпасів невеликого калібру.

Також голова Комітету начштабів повідомив, що Україні пообіцяли надати додаткові одиниці артилерії.

"Йдеться, напевно, про 300 – 400 артилерійських стволів, причому це саме ствольна, а не реактивна артилерія, яку загалом нададуть українцям. На додачу до цього буде поставлена далекобійна реактивна артилерія. HIMARS – це тільки початок", – сказав Міллі.

"Марк Міллі (на фото зліва): "Україні буде поставлено далекобійну реактивну артилерію HIMARS, і це тільки початок". Фото: Twitter

Ллойд Остін, у свою чергу, пообіцяв, що країни, які беруть участь у зустрічах у "форматі Рамштайн", продовжать надавати Україні зброю "настільки довго, наскільки це необхідно".

"Генерал Міллі та я були не в одному бою. І коли ти воюєш, тобі завжди недостатньо, ти завжди вважаєш, що тобі потрібно більше. Ми не думаємо, що зможемо виконати всі потреби України у зброї вже завтра, а через два тижні потреби, мабуть, трохи зміняться", – зазначив міністр та додав, що наполягає на тому, щоб союзники надали Україні все, чого вона потребує.

Ллойд Остін: "Наполягаю, щоб союзники надали Україні все, чого вона потребує". Фото: Twitter

Нова зброя дозволить Україні повернути всі землі, включаючи Крим

Після завершення зустрічі міністрів оборони у Брюсселі президент України Володимир Зеленський висловив подяку президенту США Джо Байдену за підтримку США Україні у протистоянні з російською агресією. Про це український лідер повідомив зверненні до українців.

"Сьогодні пройшла третя зустріч, "і новини справді добрі". "Очікуємо на збільшення цієї підтримки", – сказав Зеленський.

Міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що зброя, передана Заходом українській армії, допоможе повернути тимчасово окуповані Росією території, включаючи Крим та Донбас. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Вони це побачать у Херсоні, побачать у Запоріжжі, побачать і в Маріуполі. Це українські землі, і Крим теж українська земля, незважаючи ні на що. Ми збираємось звільнити всі наші території, включаючи Крим", – сказав міністр.

Олексій Рєзніков: "Ми збираємося звільнити усі наші території, включаючи Крим". Фото: Facebook

Чи вистачить західної зброї для перемоги України

Військовий експерт Якуб Войнаровський вважає, що тієї кількості зброї, яку Україна отримає найближчим часом, буде недостатньо для швидкої перемоги над російськими окупантами, проте впевнений, що західні партнери надають максимально можливе озброєння, виходячи зі своїх запасів.

"Україні необхідно більше зброї, але у західних країн її просто немає. Німеччина передає три системи РСЗВ, але у неї їх всього 38. Польща передає нам свою артилерію і це, враховуючи, що її армія не має гармат і гаубиць, які буксируються. всіх країн обмежені військові ресурси, кожна дає, що може, і за це їм велике спасибі", – каже "Сьогодні" Войнаровський.

Як зазначає експерт, через вторгнення Росії в Україну Захід замислився над збільшенням виробництва зброї.

"Сьогодні США, Великобританія та Україна мають менше танків, ніж Росія. На озброєнні багатьох країн Європи знаходяться менше 50 РСЗВ. Війна в Україні показала Заходу, що задля безпеки необхідно озброюватися", – каже Войнаровський.

Західні партнери надають Україні максимально можливе озброєння виходячи зі своїх запасів. Фото: dvidshub.net

З ним погоджується політолог Вадим Карасьов.

"Розвиток військово-оборонної промисловості сьогодні стає завданням номер один для країн Заходу", – каже "Сьогодні" експерт.

Зброя стримування, але не настання

Однак щодо кількості озброєння, яка передається Україні, думка Карасьова відрізняється від точки зору Войнаровського.

"Цієї зброї Україні вистачить для того, щоб зупинити ворога і не допустити подальшої окупації українських територій. Це зброя стримування, але не наступу", – каже нам політолог.

За його словами, Захід не хоче, щоб війна перейшла в ту фазу, коли на коні стоятиме повна перемога чи поразка.

"По-перше, якщо Росія почне програвати, збільшиться ризик ядерної війни, чого боїться Захід. По-друге, Захід не бажає знищення РФ, а лише значного її послаблення, чого, в принципі він вже досяг завдяки санкціям і військово-фінансовим втратам Росії в бойових діях", – каже Карасьов.

Вадим Карасьов: "Ця зброя стримування, але не настання" Фото: Facebook

Чого ж хоче Захід

На думку політолога, завдання Заходу – не дати Росії можливості наступати, а Україні – програти, після чого рухатися до перемир'я та переводити конфлікт у холодну, гібридну стадію.

"Та кількість зброї, яку передають Україні – цілком достатньо для цих цілей", – каже Карасьов.

Експерт також вважає, що наступним етапом після "Рамштайну" є візит до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Емманюеля Макрона і прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі.

"Приїзд трійки керівників ключових держав наступного дня після "Рамштайну" говорить про те, що вони привезли певний план заморожування війни, наприклад, в обмін на статус кандидата в члени ЄС. Західна програма-мінімум виконана – Росія ослаблена. Україна ж вистояла, зберегла свою державність і продемонструвала гідний військовий потенціал. Наразі, на думку Заходу, можна вести переговори про перемир'я", – підсумував Карасьов.

Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини, Румунії та Італії у Києві. Фото Reuters

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що до "Рамштайну-3" приєдналися ще три країни.

Також стало відомо, що важке озброєння від Німеччини слід очікувати щонайменше півроку. Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні сучасне озброєння та оголосив про обмін із Грецією. Проте виникли проблеми: система ППО Iris-T не буде доступна до листопада-грудня, а програмне забезпечення реактивної системи залпового вогню Mars II доведеться грунтовно перепрограмувати.