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Через війну Росії проти України в усьому світі зростуть ціни на енергоносії та їжу – СОТ

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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12 квітня, 06:39
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Зростання світової торгівлі цього року може скоротитися майже вдвічі
Війна в Україні вплине на світову торгівлю.
Війна в Україні вплине на світову торгівлю. / Фото: Колаж: Сьогодні

Наслідки війни Росії проти України відчують далеко за кордоном. Через скорочення тогівлі та виробництва постраждає вся світова економіка.

Про це заявили у Світовій організації торгівлі.

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Так, у СОТ відзначають, що ця війна спровокувала велику гуманітарну кризу. І хоч основний тягар страждань та руйнувань падає на українців, наслідки війни будуть значно масшабнішими.

"Наслідки у вигляді скорочення торгівлі та виробництва, ймовірно, відчують люди у всьому світі через підвищення цін на продукти харчування та енергоносії та скорочення доступності товарів, що експортуються Росією та Україною", – зазначили у СОТ.

Які країни постраждають найбільше

У СОТ переконані, що бідні країни під найбільшим ризиком, оскільки вони, як правило, витрачають більшу частину своїх доходів на їжу порівняно з багатшими країнами. Це може негативно вплинути на політичну стабільність.

Європа також може значно постраждати, адже скорочення постачання зерна та інших продуктів харчування також призведе до зростання цін на сільськогосподарські товари, що негативно позначиться на продовольчій безпеці у найбідніших регіонах.

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Африка та Близький Схід є найбільш уразливими регіонами, оскільки вони імпортують понад 50% зернових із України та/або Росії. 35 країн Африки імпортують продовольство та 22 країни імпортують добрива з України, Росії або з обох країн. Деяким країнам Африки на південь від Сахари загрожує підвищення цін на пшеницю на 50-85% внаслідок війни.

За прогнозом організації, криза може знизити зростання світового ВВП на 0,7-1,3 процентних пункти, внаслідок чого зростання становитиме від 3,1 до 3,7% у 2022 році. Зростання світової торгівлі цього року може скоротитися майже вдвічі з 4,7% прогнозованих СОТ у жовтні минулого року до 2,4-3%.

Що постачають світу Україна та Росія

Обидві країни є важливими постачальниками продуктів харчування та енергоносіїв. У 2019 році Україна та Росія поставили близько 25% світового споживання пшениці, 15% ячменю та 45% соняшника.

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Також Росія є одним з основних світових постачальників паладію та родію, які необхідні для виробництва каталітичних нейтралізаторів для автомобілів. РФ станом на 2019 рік забезпечувала 26% світового імпортного попиту на паладій.

Виробництво напівпровідників значною мірою залежить від неону, який постачається Україною. Збої в поставках цих матеріалів можуть вдарити по виробниках автомобілів, коли галузь тільки відновлюється від дефіциту напівпровідників.

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