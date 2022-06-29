Виснажені, але щасливі: з'явилися перші фото звільнених захисників "Азовсталі"

Головне управління розвідки Міноборони України розмістило фотографії з обміну полоненими , в результаті якого 29 червня повернулися до нашої країни з російського ув'язнення 144 захисники "Азовсталі" у Маріуполі.
На фото видно, наскільки виснажені наші воїни. Деякі з них спираються на милиці, інші на побратимів.
Одразу після обміну українським бійцям було надано медичну допомогу.
Більшості зі 144 бійців знадобилася госпіталізація.
Зважаючи на кадри, обмін пройшов у Василівському районі Запорізької області. Обміняли на велику групу російських військовополонених.
Великий обмін
- 29 червня стало відомо, що відбувся обмін полоненими між терористичною державою Росія та Україною. Вдалося повернути 144 захисники України, більшість із яких – бійці легендарного батальйону "Азов".
- Представник пресслужби ГУР МО під час загальнонаціонального телемарафону на каналі "Україна 24" підтвердив, що більшість повернутих додому захисників потребують госпіталізації. Багато з них лежать, багато хто не має кінцівок.
- Офіційно не повідомляється, на кого Україна обміняла 144 наших захисників. Є дані, що обміняли однакову кількість військовополонених з обох боків. Також до України повернулася одна жінка.
- Представники Асоціації сімей захисників "Азовсталі", які були під час цього обміну, повідомили, що продовжать свою діяльність до повернення всіх українських бійців на батьківщину.