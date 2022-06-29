Виснажені, але щасливі: з'явилися перші фото звільнених захисників "Азовсталі"

Обміняли на велику групу російських окупантів

Багатьом звільненим захисникам була потрібна медична допомога / Колаж "Сьогодні"

Головне управління розвідки Міноборони України розмістило фотографії з обміну полоненими , в результаті якого 29 червня повернулися до нашої країни з російського ув'язнення 144 захисники "Азовсталі" у Маріуполі.

На фото видно, наскільки виснажені наші воїни. Деякі з них спираються на милиці, інші на побратимів.

Реклама

Одразу після обміну українським бійцям було надано медичну допомогу.

Реклама

Більшості зі 144 бійців знадобилася госпіталізація.

Зважаючи на кадри, обмін пройшов у Василівському районі Запорізької області. Обміняли на велику групу російських військовополонених.

Реклама

Великий обмін