Як Росія хотіла з Придністров'я вдарити по Україні: план розкритий

Україні потрібно утримувати значну кількість військ на кордоні з Придністров'ям

За планом Путіна Молдова та Придністров'я мали стати плацдармом наступу на Київ. Фото: колаж "Сьогодні"

Ексначальник Держслужби зв'язку та інформації невизнаної Придністровської Молдавської республіки ("ПМР") Геннадій Чорба розповів про небезпеку, яку становить проросійський анклав у Молдові. За його словами, російські сили модернізували повітряно-посадкову смугу в Тирасполі для прийому важких транспортних літаків типу ІЛ-76, які можуть постачати техніку та особовий склад.

Про це повідомляє "Сьогодні", посилаючись на ТСН.

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У чому план РФ:

з боку Миколаєва блокувати Одесу із півночі;

висадити морський десант в Одесі та одночасно підійти до кордонів Придністров'я;

через Тираспольський аеродром із Криму вдарити у бік Києва з півдня.

У чому була перевага такого плану для ЗС РФ?

У такому разі не потрібно було б транспортувати озброєння через великі відстані – боєприпаси бралися зі складів біля Придністров'я.

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Чи несе загрозу Україні російський контингент у "ПМР":

З погляду ударного угруповання, яке зробить вилазки у бік України, він не становить небезпеки.

Це швидше структура забезпечення, яка за певних умов могла б виконати свою роль.

Але в будь-якому разі це ворожі формування та Україні треба утримувати значну кількість військ на кордоні з Придністров'ям.

Що відомо про Чорбу?

Геннадій Чорба народився у місті Рибниця. Ексначальник Державної служби зв'язку та інформації Придністров'я, радник президента так званої "ПМР", громадський активіст. Після приходу до влади команди нового президента Вадима Красносільського проти Геннадія порушено кримінальну справу, він відсидів 12 місяців у одиночній камері. Наразі вирок замінено умовним.

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