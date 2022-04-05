Покинуті танки, простріляні двері: як виглядає Чорнобильська зона після відходу військових РФ (фото)

У перший день повномасштабного вторгнення Росії досить велика частина зони відчуження була окупована

Чорнобильська зона постраждала від рук окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Державне агентство України з управління Чорнобильською зоною відчуження показало, як зараз виглядає зона після звільнення від російських окупантів.

Відповідні фото опублікували у Facebook.

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"У перший та другий тиждень після 24.02.2022 не тільки зона, але і навколишні населені пункти були окуповані та відрізані від зв’язку, допомоги, електроенергії та продуктів. Постійні обстріли, руйнування, тиск на населення та вбивства. Багато співробітників підприємств Чорнобильської зони після термінової евакуації з підприємств опинилися у своїх домівках в окупації", – йдеться у повідомленні.

На жаль, втрати серед персоналу ЧАЕС є. Подробиці будуть пізніше, коли можна буде перевірити стан кожної людини, майже з 6 тисяч працюючих на підприємствах.

"Але зараз, незважаючи на складні та важливі обмеження комендантської години на Київщині, відсутність звичайних сполучень, мостів, доріг – ми вирушили до зони відчуження, насамперед до тих небагатьох співробітників, які вимушено залишилися у зоні, та для огляду стану підприємств Чорнобильської зони", – зазначається у повідомленні.

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Зараз у зоні встановлюються переправи, забирається сміття та метал зі шляхів, проводиться знешкодження мін.

"Небезпека переміщень ще дуже висока, і найближчий приблизно тиждень вона такою ще і буде залишатися, але життя повертається!" – підсумували у повідомленні.

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Що відбувається на ЧАЕС

Чорнобильська АЕС 24 лютого була захоплена російськими окупантами, які утримують у заручниках працівників станції.

Невдовзі в Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону в зоні відчуження наразі неможливо.

9 березня стало відомо, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів, контрольованих російською армією, пошкоджена.

Президент РФ Володимир Путін наказав про підготовку теракту на Чорнобильській атомній електростанції, заявило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.