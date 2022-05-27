Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Якою має бути перемога над РФ? NYT заявив про розбіжності між Україною, США та ЄС

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 травня, 12:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На Заході триває дискусія, чи згортати 30-літній прожкт співпраці з Москвою
Захід і Україна не мають єдиної думки, якою має бути перемога над Росією
Захід і Україна не мають єдиної думки, якою має бути перемога над Росією / Фото: Колаж: Сьогодні

Через три місяці після вторгнення Росії в Україну, США та їхні союзники обговорюють неминуче питання – чим це закінчиться? У сторін виникли розбіжності, як має виглядати "перемога" у війні України з РФ.

Як пише видання The New York Times, лише за останні кілька днів з'явилася пропозиція Італії щодо припинення вогню, клятви керівництва України відсунути Росію до кордонів, які існували до початку вторгнення 24 лютого, і відновлена дискусія представників американської адміністрації щодо "стратегічної поразки" Путіна, яка гарантує, що він не в змозі буде знову здійснити подібну атаку.

Реклама

Після трьох місяців дивовижної єдності у відповідь на російське вторгнення, що призвело до потоку летальної зброї до України та широкого спектру фінансових санкцій, яких майже ніхто не очікував, особливо Путін, виникли розбіжності щодо того, що робити далі.

В їх основі лежить фундаментальна дискусія про те, чи слід закінчити тридцятилітній проєкт інтеграції Росії. У момент, коли США називають Росію державою-ізгоєм, яку потрібно відрізати від світової економіки, інші, переважно в Європі, попереджають про небезпеку ізоляції та приниження Путіна, зазначає видання.

Зокрема, розбіжності щодо цілей війни проявилися на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де 99-річний колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер припустив, що Україні, ймовірно, доведеться відмовитися від певної території в рамках переговорного врегулювання, хоча й додав, що "в ідеалі" має бути повернення до статус-кво, яке існувало до 24 лютого.

Реклама

Майже відразу президент України Володимир Зеленський звинуватив Кіссінджера в умиротворенні агресора. Проте Зеленський у різні моменти висловлював суперечливі погляди на те, що потрібно для припинення війни, навіть пропонуючи прив'язати свою країну до "нейтралітету" замість курсу на вступ до НАТО, пише NYT.

У Європі єдність починає руйнуватися. Угорщина, яка підтримала п'ять попередніх пакетів санкцій, відмовилася від ембарго на російську нафту, від якої вона залежить. А європейці навіть не намагаються, принаймні наразі, припинити імпорт російського газу. Лідери Центральної та Східної Європи відкидають навіть ідею поговорити з Путіним, а Франція, Італія та Німеччина турбуються про шкоду для власної економіки у разі затяжної війни та вважають Росію неминучим сусідом, якого не можна ізолювати назавжди, пише американське видання.

Водночас, в адміністрації президента США чітко усвідомлюють, що якщо Путін отримає свій сухопутний міст до Криму або часткове зняття санкції, то критики-республіканці і, можливо, деякі демократи звинуватять Байдена у тому, що він по суті винагородив Путіна за його зусилля перекроїти карту Європу силою.

Реклама

США можуть обмежити Україну у використанні їхньої зброї проти РФ

Вашингтон провів переговори з Києвом про небезпеку ескалації, до якої можуть призвести удари по території глибоко всередині РФ.

Так, США не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї, але прагнуть досягти загального розуміння небезпеки ескалації, пише Reuters..

"У нас є занепокоєння стосовно ескалації, але ми все ще не хочемо встановлювати географічні обмеження чи занадто сильно зв’язувати руки українцям", – зазначив американський військовий.

Водночас, у Білому домі вважають, що Росія не зможе завадити Сполученим Штатам надавати військову допомогу Україні.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Деталі
💵 допомога під час війни
Ще більше пільг
Доля героїв "Азовсталі"
Деталі евакуації
Хроніка обстрілів
Деталі
💙💛 Українці за кордоном
Як вижити?
🏠 Новини про нерухомість
Новини нерухомості в Україні
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 27 травня
1
Особовий склад 29750
Особовий склад
2
Літаки 206
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1322
Танки
5
ББМ 3246
ББМ
6
Артилерія 623
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 503
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2226
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Полковник Роман Качур – командир 55-ї окремої артбригади "Запорізька Січ". Під його керівництвом батарея реактивної артилерії два роки поспіль ставала найкращою у змаганні артпідрозділів ЗСУ. Герой України, лицар ордена Богдана Хмельницького. Побратими називають його "артилеристом від Бога".
Історія героя
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин
Чесний прогноз
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

28941.64

Binance Coin (BNB)

297.31

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

62.57

Theta (THETA)

1.09

Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
12:35
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
38,97
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,93
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,36
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
39,97
-
50,99
56,99
40,88
-
50,00
55,00
39,95
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
24 травня Руслана, 49 років
24 травня Руслана, 49 років
26 травня Ленні Кравіц, 58 років
26 травня Ленні Кравіц, 58 років
26 травня Хелен Бонем Картер, 56 років
26 травня Хелен Бонем Картер, 56 років
28 травня Кайлі Міноуг, 54 роки
28 травня Кайлі Міноуг, 54 роки
31 травня Колін Фаррелл, 46 років
31 травня Колін Фаррелл, 46 років
1 /2
Генератор тостів
Був би привiд!
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?
Опитування
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн
HOT News
Pink Floyd з Україною!
Створили одяг з українською символікою

Гроші від продажу підуть на допомогу українцям

Instagram тижня
Акаунт, де в деталях ми впiзнаємо Україну
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.32

Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти