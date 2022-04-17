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Кожного п'ятого мешканця Бучі було розстріляно – мер

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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17 квітня, 14:45
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Коли окупанти зрозуміли, що Київ їм не взяти, вони почали знущатися та вбивати мирних жителів
Анатолій Федорук (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Анатолій Федорук (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Бучі Анатолій Федорук заявив про 403 загиблих мирних жителів у місті. Всі вони були жорстоко вбиті військовими РФ, багато з них розстріляно. Крім того, житловий фонд Бучі зруйновано на 25-30%.

Про це Федорук розповів у інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону.

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"403 200-х цивільних жителів були по-звірячому вбиті, фактично закатовані в нашому місті російськими військами. Ну, це складно назвати військами, це орда, це орки, інакше не можна їх називати. Сьогодні було безліч і вчора, і позавчора міжнародних експертів, журналістів. І вони вже після побаченого називають російські війська, вони називають ордою, орками. По-іншому не можна", – сказав він.

Міський голова розповів про дві братські могили на території церкви Андрія Первозванного, які після деокупації розкривають та піднімають тіла, проводячи відповідні процедури уповноваженими органами.

"Практично 80-85% це кульові поранення та вбивства. Це не від вибуху снарядів, не осколки, це цілеспрямовано розстріляні люди, мирні люди, цивільні люди, за різних обставин. Я став свідком розстрілу сім'ї, яка з Гостомелю в'їжджала через Бучу у бік Києва. Вони хотіли виїхати в безпечне місце, біля підприємства Південтеплоенергомонтаж на вулиці Качинського, де чоловік поранену дружину хотів врятувати і просив їх (окупантів РФ – Ред.), благав не добивати, але вони не почули його, вони дали другу чергу і практично дитина і вагітна дружина померла на місці, а він був поранений, потрапив до лікарні. Я хочу знайти його, якщо він вижив", – додав Федорук.

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Мер Бучі зазначив, що це моторошні спогади.

"І питання тут не в тому навіть, що вбиті, а сама атмосфера, яка там вже панує. Я ставлю собі, як і всі три з половиною тисячі мешканців, одне єдине питання, питання і водночас і припущення. Ти міг бути там, фактично, серед цих усіх громадян. Кожен п'ятий мешканець, який залишався у місті, був розстріляний. Тому ті, хто вижив, вони просто дякують Господу Богу за те, що так сталося", – сказав Федорук.

За його словами, ті, хто вижив, також вдячні і Збройним силам України за те, що не затягнули звільнення міста.

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"Після того як російська ось ця вся бровада фактично об стінку Українських Збройних сил розбилася. Вони зрозуміли, що Київ їм не взяти, ось після цього почалися такі звірства. У перші дні, місцеві жителі вже за розповідями очевидців, які мали можливість з ними контактувати тією чи іншою мірою, вони говорили про те, що вони (окупанти РФ – Ред.) навіть пояснювали, яка у них місія, що вони нациків якихось шукають, що вони звільняти сюди нас прийшли в Бучу, в Україну. Враховуючи те, що вони не знайшли фактично підтримки у місцевого населення та Збройні сили України їх щодобово накривали відповідним чином і Київ їм не бачити, тому почалися такі звірства", – підсумував мер Бучі.

Звірства окупантів під Києвом

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Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
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