Кім пояснив, чому перестав записувати свої знамениті відеозвернення

Наразі вже немає потреби інформувати людей про те, що відбувається, цим займається військова адміністрація, преса та інші органи комунікації з населенням. Про це у своєму відеозверненні розповів Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Я перестав записувати відео, коли фронт відійшов від Миколаєва на кордонах нашої області, це по-перше, по-друге, ми надавали канал комунікації через військових, через військову адміністрацію, через пресу. Ми зібрали інформаційний штаб, який працює та контролює, як все відбувається в області. Тому видаємо всю інформацію і немає потреби мені інформувати людей щодо цього", – повідомив Кім.
Також голова Миколаївської ОВА розповів, що спочатку метою його роликів було заспокоїти людей, підтримати, у перші місяці війни всім було тяжко.
"Крім того, мої відео були з певною метою, для того щоб ми мали сили протистояти. Тоді це було необхідно, ми людей підтримували, всім було важко, а тепер люди звикли. Тому розважати б я з радістю, але в мене дуже багато роботи", – сказав він.
Ситуація у Миколаєві та області
- 29 червня у Миколаєві прогриміли потужні вибухи, окупанти обстріляли житловий будинок, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення, троє загинули.
- Також окупанти 28 червня завдали ракетного удару по Миколаєву. Над містом стояв густий чорний дим. Місцеві жителі чули два гучні вибухи. Після цього в небі з'явився стовп чорного диму.
- У Коблеві з моря хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані близько 50 метрів вона безконтрольно здетонувала.
- Відразу в кількох районах Миколаївської області було оголошено повітряну тривогу – окупанти знову обстріляли українську територію.
- 18 червня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Миколаївської області. Там він провів наради з економіки та відновлення водопостачання. Також обговорив загрози, які несуть російські війська на території області.