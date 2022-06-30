Кім пояснив, чому перестав записувати свої знамениті відеозвернення

За словами голови Миколаївської ОВА, він має мало часу і для інформування є цілий штаб

Кім розповів, чому перестав записувати свої популярні ролики / Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі вже немає потреби інформувати людей про те, що відбувається, цим займається військова адміністрація, преса та інші органи комунікації з населенням. Про це у своєму відеозверненні розповів Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Я перестав записувати відео, коли фронт відійшов від Миколаєва на кордонах нашої області, це по-перше, по-друге, ми надавали канал комунікації через військових, через військову адміністрацію, через пресу. Ми зібрали інформаційний штаб, який працює та контролює, як все відбувається в області. Тому видаємо всю інформацію і немає потреби мені інформувати людей щодо цього", – повідомив Кім.

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Також голова Миколаївської ОВА розповів, що спочатку метою його роликів було заспокоїти людей, підтримати, у перші місяці війни всім було тяжко.

"Крім того, мої відео були з певною метою, для того щоб ми мали сили протистояти. Тоді це було необхідно, ми людей підтримували, всім було важко, а тепер люди звикли. Тому розважати б я з радістю, але в мене дуже багато роботи", – сказав він.

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