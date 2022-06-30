Кім розповів, чому Миколаїв не став другим Херсоном

Регіон стримав наступ російських окупантів

Віталій Кім (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про оборону міста.

"Знаєте, успіх – це не якесь правильне рішення, що я там вийшов, сказав: "Усім боятися" – і всі бояться. Успіх – це послідовність багатьох маленьких правильних рішень. І тут вплинули і військові, і ТРО, і патрульна поліція, і ми, і всі люди, і мисливці. Просто ми згуртувалися. Там можна книгу писати, там загинуло багато людей, які наводили нашу артилерію. Це була така спільна ідея, коли ми розібралися, ми не пустили", – сказав він LB.live.

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Удар по Миколаєву

Ранок у середу, 29 червня, у Миколаєві почався неспокійно. У місті пролунали вибухи. Інформацію про вибухи на своїй сторінці в Telegram підтвердив мер Миколаєва Олег Сенкевич.

"Зранку в Миколаєві пролунали потужні вибухи. На місця вже виїхали рятувальники та медики. Прошу всіх залишатися в укриттях і не виходити на вулицю до завершення повітряної тривоги. Не публікуйте фотографії з місць обстрілу", – повідомив Сенкевич.

Трохи пізніше мер міста повідомив, що у Миколаєві російська ракета поцілила в житловий багатоповерховий будинок.

Раніше ми розповідали, що російські злочинці обстріляли ракетами Миколаїв. Орки запустили по місту 11 ракет. Одна з них влучила в центральний стадіон Миколаєва.

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Крім того, окупанти вдарили по Миколаєву касетними снарядами. Пошкоджені приватні будинки та автомобіль.