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Кислиця зробив страшне пророцтво для Путіна

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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12 червня, 07:56
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За військові злочини, які Путін вчинив в Україні, йому пряма дорога до пекла
Кислиця розповів, що чекає на Путіна
Кислиця розповів, що чекає на Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна платить величезну ціну за своє існування і безпеку, і кожен ворог, зокрема Путін, поплатиться за свої злочини. Про це на своїй сторінці у Facebook написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на екуменічному молебні за жертвами російського вторгнення до України.

Кислиця зазначив, що на лінії українського фронту продовжуються жорстокі бої, а тисячі українців стали на захист своєї нації та майбутнього своїх дітей.

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Він нагадав, що Україна бореться проти жорстокого ворога, який прийшов убити, знищити, вкрасти та принизити. Цей ворог, наголосив Кислиця, не робить різниці між військовими та цивільними і не вважає себе пов'язаним жодними нормами чи правилами.

Покарання чекає на кожного

Цитуючи "Послання до Римлян", Кислиця зауважив, що війна – це гріх і ніщо не врятує Путіна від покарання.

"Ні влада, ні військо, ні багатство не врятують злого Путіна та його злих поплічників від гніву Божого. Деякі з них можуть подумати, що Бог занадто люблячий, щоб судити злих. Путін та його шанувальники можуть одягати важкі золоті хрести та ходити по колу з шаманами та гундяєвими", – сказав він.

Крім того, Кислиця розповів, що для військових злочинців немає чистилища – вони йдуть прямо до пекла.

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Про жертв війни

Кислиця підкреслив, що ракети, випущені з Росії та Білорусі, летять по цивільних містах України, перетинаючи лінії фронту, а там, де були російські війська – сьогодні викопані братські могили.

За його словами, маріупольців вбито більше, аніж нацисти вбили під час Другої світової війни. Щодня у боях гине близько сотні українських воїнів та 500 поранено.

На що хворий Путін?

Видання Daily Mail з посиланням на дані американської розвідки повідомляло, що Володимир Путін страждає на мозковий розлад, який спричинений деменцією, хворобою Паркінсона або так званою стероїдною люттю, що виникла в результаті лікування раку стероїдами.

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Колишній соратник Путіна Сергій Пугачов стверджує, що президент РФ довгі роки мав проблеми зі здоров'ям після того, як упав з коня та травмував хребет.

За даними російського видання Проект, це сталося на початку 2000-х, коли президент РФ був захоплений кінним спортом. Ймовірно, через цю травму Путін пізніше почав шкутильгати, а в 2016 році переніс або операцію, або "дуже серйозну процедуру, швидше за все, в області спини", повідомило видання.

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