Кличко закликав містян не повертатися в Київ щонайменше до кінця тижня

В передмісті столиці все ще небезпечно – мирні жителі можуть натрапити на міни, залишені окупантами

Віталій Кличко закликав поки що не повертатися до Києва. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко закликав містян не поспішати повертатися у столицю. Відтермінувати повернення він просить ще щонайменше на тиждень.

Про це він сказав в ефірі телемарафону UA Разом.

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Він наголосив, що у передмістях столиці вірогідність мінувань залишається надто високою.

"У місті велика кількість блокпостів. До кінця цьго тижня прохання відтермінувати повернення. Потім, ми зможемо чітко сказати (чи можна безпечно повернутися, – ред.). Розумію, що всі втомились, але в плані безпеки кожного – прислухайтесь до рекомендацій", – зауважив Кличко.

Також, за його словами, не виключається, що можуть ще бути ракетні обстріли столиці України.

В Київській області триває комендантська година

Після того, як окупаційні війська залишили територію Київської області, військові та спецслужби займаються зачисткою та розмінуванням території.

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На кілька днів була введена комендантська година по області, яку 4 квітня подовжили у районах, що були звільнені від окупаційних військ.

Це Броварський, Вишгородський та Бучанський райони. Комендатська година там триватиме до 6:00 ранку 7 квітня.

На всій іншій території Київської області комендантська година триватиме з 21:00 4 квітня до 6:00 5 квітня.

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