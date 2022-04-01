Кількість жертв ракетного удару по Миколаївській ОДА досягла 24

Російські військові вдарили по будівлі облдержадміністрації – на місці рятувальники розбирають завали та дістають тіла загиблих

Рятувальники розбирають завали Миколаївської ОДА / Фото: Колаж: Сьогодні

Кількість загиблих у результаті ракетного удару російськими окупантами будівлі Миколаївської обласної адміністрації зросла до 24 осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Реклама

Станом на 07:00 1 квітня з-під завалів рятувальники дістали тіла 23 загиблих. Ще одна людина померла в лікарні. Роботи на місці продовжуються цілодобово.

Що відомо про обстріл?

Російські окупанти 29 березня близько 8:45 обстріляли дев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної державної адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.

Того ж дня повідомлялося, що внаслідок інциденту загинуло семеро людей. Проте кількість жертв зростає.