РФ щодня і щоночі нарощує сили на Донбасі: Наєв назвав головну мету

Українські захисники роблять все для стримування ворога

Сергій Наєв (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що обстановка в районах виконання завдань залишається складною, але повністю контролюється Збройними силами України.

Про це повідомляє Міноборони.

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"У Донецькій та особливо у Луганській областях ворог щодня й щоночі здійснює нарощування сил та засобів для виконання завдань щодо виходу у визначені райони з подальшим намаганням оточити українські війська. Військове командування вживає вичерпних заходів щодо адекватного реагування на зазначені наміри противника. Наші оборонці ціною власного життя та здоров’я стримують ворожі наступи та роблять усе необхідне для утримання тих ділянок фронту, де ворог продовжує накопичувати додаткові сили та засоби", – сказав Наєв.

Він додав, що на Харківському та Запорізькому напрямках ЗСУ зміцнюють оборону.

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