Конотоп звільнився від Кіркорова, Лепса та шансону

Міська влада ввела заборону на певний контент

На вокзалі Конотопа Кіркорова не чекають / Колаж "Сьогодні"

Конотоп у Сумській області став можливим першим містом в Україні, де більше не буде звучати російськомовна музика. Виконком Конотопської міськради заборонив трансляцію та публічне прослуховування російськомовного музичного контенту на території громади.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Що відомо

"З сьогоднішнього дня рішенням виконкому Конотопської міськради заборонено трансляцію та публічне прослуховування російськомовного музичного контенту на території нашої громади", – йдеться у повідомленні.

На рівні країни такого рішення поки що немає. Відомо, що у Верховній Раді лежить законопроект про обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора та заборону гастролювання російських виконавців.

Зокрема, нардепи пропонують повністю та безстроково заборонити публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів співаків та співачок, які після 1991 року були громадянами держави-агресора – Російської Федерації.

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Обстановка