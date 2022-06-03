Конотоп звільнився від Кіркорова, Лепса та шансону

Конотоп у Сумській області став можливим першим містом в Україні, де більше не буде звучати російськомовна музика. Виконком Конотопської міськради заборонив трансляцію та публічне прослуховування російськомовного музичного контенту на території громади.
Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін на своїй сторінці у Фейсбуці.
Що відомо
"З сьогоднішнього дня рішенням виконкому Конотопської міськради заборонено трансляцію та публічне прослуховування російськомовного музичного контенту на території нашої громади", – йдеться у повідомленні.
На рівні країни такого рішення поки що немає. Відомо, що у Верховній Раді лежить законопроект про обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора та заборону гастролювання російських виконавців.
Зокрема, нардепи пропонують повністю та безстроково заборонити публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів співаків та співачок, які після 1991 року були громадянами держави-агресора – Російської Федерації.
Обстановка
- Конотоп недовго перебував під російською окупацією. Під час окупації Сумської області у селі Сахни під Конотопом російські військові зігнали місцевих жителів у підвал чотириповерхового будинку протримавши їх там три доби без їжі та води.
- Трохи раніше Конотопська міська рада видала розпорядження про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території міста .
- Наприкінці лютого на Сумщині, в селі Підліпне під Конотопом, російські військові здалися, залишивши техніку. У Мережі з'явилося відео, як вони йдуть колоною селом.
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