Краматорськ та Костянтинівка можуть стати головними мішенями РФ – розвідка

Припускається, що Росія повернеться до своєї традиційної тактики — поєднання широкомасштабних ракетних та артилерійських ударів і зосередження сил для наступу

Окупанти продовжуватимуть обстріл Донецької області. Фото: колаж "Сьогодні"

Краматорськ та Костянтинівка Донецької області, ймовірно, стануть головними мішенями для російського обстрілу. Таке припущення винесли у британській розвідці.

Про це повідомили Збройні сили України.

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Припускається, що Росія повернеться до своєї традиційної тактики — поєднання широкомасштабних ракетних та артилерійських ударів і зосередження сил для наступу. Та для цього РФ потребуватиме значно більшої кількості сили.

"Подальша оборона українськими військами Маріуполя сковує суттєву кількість російських військ та техніки", – додали ЗСУ.

Обстріл Краматорська

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