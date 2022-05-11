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Кравчук за рік до смерті натякнув на те, хто зупинить Путіна

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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11 травня, 02:07
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За його словами, світ тоді нарешті зрозумів природу та суть РФ
Перший президент України раніше казав, що в Україні має бути сильна внутрішня позиція.
Перший президент України раніше казав, що в Україні має бути сильна внутрішня позиція. / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

10 травня пішов із життя перший президент України Леонід Кравчук. Легендарний політик помер у віці 88 років після тривалої хвороби.

Рік тому в ефірі Еспресо він сказав, що цивілізований світ нарешті "зрозумів природу та суть Росії".

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"Не зупинимо просто словами"

"Вже ніхто не стоїть на тому боці, що треба когось задобрювати. Путіну сказано, що він поводить себе в цивілізованому світі не так, як має поводитися. І його буде поставлено на місце. Я в цьому абсолютно переконаний, тому що це тверда позиція Байдена, це зараз тверда позиція європейських країн. От 30 країн-членів НАТО підтримали ж Україну – жодна країна не втрималася від заяви", – сказав Кравчук тоді.

Крім цього, він сказав, хто зупинить країну-агресора Російську Федерацію та її президента Володимира Путіна:

"Єдність, якої не було, США, позиція внутрішня сильна має бути в Україні та підготовка кожної людини до можливого будь-якого сценарію, оборона, військо. І я переконаний, що ми будемо свідомі того, що не будемо боятися, що Росія може розпочати агресію. Ми ж її не зупинимо – якщо голови "гарячі" там будуть у Москві – просто словами. Ми можемо її зупинити лише конкретними діями. На силу має бути застосована сила".

Нагадаємо, з'явилися реакції на звістку про смерть Леоніда Кравчука, президента України у 1991-1994 роках. Свої співчуття висловили українські чиновники, а також високопоставлені політики. Смерть першого президента називають "великою втратою", а його самого – людиною, яка "поховала Радянський Союз". Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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