Кремлівський пропагандист Соловйов заступився за "колегу" Шарія

Проросійського блогера Анатолія Шарія затримали в Іспанії

Соловйов прокоментував затримання Шарія / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський пропагандист Володимир Соловйов упевнений, що проросійського блогера Анатолія Шарія затримали на запит неонацистського українського режиму. За його словами, це "боротьба з інакодумцями" по-новому.

Про це він написав у Telegram.

Реклама

"С Шарием, конечно, сильно. Политически мотивированное преследование в Европе по запросу неонацистского украинского режима. Борьба с инакомыслящими в новой стадии. Теперь не только на территории, которую контролирует режим, но и руками союзников. Я не знаком с Анатолием, но от всей души желаю ему сил", – написав він.

Приїзд Соловйова до Маріуполя

Російський пропагандист Володимир Соловйов виклав фото, на якому він стоїть біля прохідної заводу імені Ілліча у Маріуполі разом із ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.

На даний момент у Маріуполі російські військові жорстоко обстрілюють територію заводу "Азовсталь", де в укриттях ховаються від бомбардувань мирні жителі міста.

Реклама

Раніше ми писали: