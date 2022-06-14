Хто перший у кандидати в ЄС? Подоляк різко осадив прем'єра Грузії

Іраклій Гарібашвілі розповів, кому першому належить статус

Радник глави Офісу президента різко відповів Іраклію Гарібашвілі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що якщо комусь і належить статус кандидата в Європейський Союз, то спочатку Грузії, а потім уже Україні та Молдові.

Про це він сказав на засіданні уряду, повідомляє "Грузія онлайн".

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"Заслужений статус"

"Коли кажуть, що Україна в стані війни і через це їй має бути надано (статус кандидата – ред.), то, перепрошую, – якщо присвоєння статусу визначається війною, то ми не хочемо війни, друзі. Ми вимагаємо заслуженого статусу", – заявив прем'єр-міністр.

За його словами, Грузія "заслужила на цей статус" на шляху реформ, здійснених за останні 9 років:

"Давайте спочатку почекаємо, яким буде рішення. Якщо комусь і належить, то належить Грузії, а потім уже Україні та Молдові. ...Ми вимагаємо заслуженого статусу, який грузинський народ заслужив своєю 30-річною боротьбою на шляху будівництва демократії та на шляху реформ, здійснених за останні 9 років. Ми просимо лише цього. Я сказав це публічно і в Давосі, і в Братиславі, і в Брюсселі. Ми не просимо нічого особливого та незаслуженого, а просимо заслуженого статусу".

Він також зазначив, що якщо це рішення для Грузії "не буде справедливим", то населенню країни пояснять, які були основні причини, через "які була ухвалена хоча б та ганебна резолюція".

Відповідь України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у себе на сторінці у Twitter звернувся до прем'єр-міністра Грузії, написавши, що ніхто "не записується в чергу до смерті від російських ракет".

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"Україна платить страшну ціну за вибір бути європейською демократією. ЄС платить велику ціну, щоб захистити західну цивілізацію. Бо цінності важливіші за зиск. А що важливіше для вас? Номер черги на кандидатство?" – заявив він.

Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що Україна разом з Молдовою незабаром можуть отримати статус кандидата у члени Європейського Союзу. Крім цього, заступник голови Європейської комісії Віра Юрова назвала терміни для вступу України до Євросоюзу.