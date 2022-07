Кулеба обговорив з Канадою нові методи тиску на Москву

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Канади Мелані Жолі можливості посилення санкцій проти Росії.

Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці у Twitter.

I spoke with my Canadian counterpart and friend @MelanieJoly who informed me on the outcomes of NATO summit в Madrid. We discussed steps до ramp up sanctions pressure на Russia і координовані positions ahead of G20 Foreign Ministers meeting.