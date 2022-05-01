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Ленд-ліз та санкції проти РФ: про що говорив Зеленський з Пелосі в Києві

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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1 травня, 21:34
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Президент нагородив Ненсі Пелосі орденом княгині Ольги
Володимир Зеленський зустрівся у столиці з Ненсі Пелосі. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський зустрівся у столиці з Ненсі Пелосі. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка відвідала Київ з делегацією Конгресу. Вони обговорили ключові питання щодо допомоги нашій державі.

Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні 1 травня.

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"Провели з пані Пелосі чотири години дуже предметних переговорів – як то кажуть, багатоаспектні. Зокрема, про оборонне постачання, макрофінансову допомогу, санкційну політику, політичну взаємодію зі Сполученими Штатами Америки", – розповів Зеленський.

Президент подякував за відродження історичної програми ленд-лізу, яка одного разу вже допомогла захистити свободу в Європі та, за словами Зеленського, може зробити це вдруге.

"Обговорили конкретні напрямки – як може працювати ленд-ліз, щоб якнайбільше посилити нашу державу і допомогти в боротьбі за свободу", – сказав глава держави.

Також Зеленський подякував і за підготовку великого пакету допомоги Україні на 33 мільярди доларів США.

Крім того, Зеленський та Пелосі обговорили, яким чином можна посилити санкції проти Росії, щоб якнайефективніше спонукати її до припинення війни і обмежити будь-які можливості Росії обходити вже застосовані та майбутні санкції.

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Президент нагородив Ненсі Пелосі орденом княгині Ольги за вагомий особистий внесок у зміцнення взаємодії двох країн та особисту щиру участь у захисті свободи.

Зеленський про евакуацію з "Азовсталі": Вперше два дні справжнього припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 1 травня, нарешті вдалося розпочати евакуацію людей з "Азовсталі" в Маріуполі. За його словами, це сталося після багатьох тижнів переговорів, багатьох спроб, різних зустрічей, дзвінків та пропозицій. Відповідне відеозвернення глава держави опублікував у Telegram-каналі.

"Не було жодного дня, щоб ми не пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей. Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби справжнього припинення вогню", – заявив Зеленський.

За його словами, вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме на "Азовсталі" в Маріуполі. Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра, 2 травня, вранці.

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"Там їх зустрічатиме наша команда. Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей з Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку", – підкреслив президент.

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