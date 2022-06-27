"Краще пізно, ніж ніколи". Добкін перевзувся в націоналісти (фото)

Колишній проросійський політик через чотири місяці війни відреагував на нещадні обстріли Харкова

Колишній проросійський політик Добкін оголосив себе націоналістом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній мер Харкова та нардеп Михайло Добкін, якого всі знають за його проросійську позицію, засвітився у соцмережах у кепці з червоно-чорним прапором. А в Instagram він навіть "дозволив" називати його націоналістом.

Про це написала в Facebook народна депутатка Вікторія Сюмар.

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Сюмар опублікувала фото Добкіна, яке отримала від друзів.

"Так виглядають українські політики, "просвітлені" війною", – написала нардепка.

Михайло Добкін. Фото: Вікторія Сюмар

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Сюмар нагадала, що під час роботи у Верховній Раді VIII скликання Добкін активно виступав проти "заборони" російської мови, називаючи своїх колег "вузьколобими націоналістами".

"Націоналісти ви узколобиє, кто вам позволіл запрєщать наш язик і наше наслєдіє…" – ось таке я слухала в залі парламенту минулого скликання, щоразу коли проводила закони чи то про квоти на радіо, чи про мову на ТБ і в освіті, про заборону російського кіно та інформпродукту", – згадує Сюмар.

Водночас вона визнає, що поведінка Добкіна краща, ніж решти проросійських політиків, звісно, за умови, якщо вона щира.

"Краще пізно, ніж ніколи", – сказала Сюмар.

Крім того, у Мережі згадують, як Добкін пропонував колишньому главі МЗС спалити себе у відповідь на твіт про те, якою ціною Україні дається свобода.

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У коментарях пишуть, що проросійський політик зрозумів, що Росія – це зло, лише після того, як у Харкові постраждав його будинок.

Сам Добкін кілька днів тому опублікував відео, на якому чути обстріли Харкова. Він злісно відреагував на обстріли міста, однак не насмілився написати слово "Росія".

"Я точно знаю, що якщо хоч навіть і не ми, то наші діти вже точно – гарматами, ножами, а якщо доведеться, навіть хоч і зубами, але все одно битимуть, різатимуть чи рватимуть цих тварин. За все, що вони принесли своїм рилом на нашу землю", – підписав екснардеп відео.

Ми писали, що Добкін не відповідав на запитання "Чий Крим?" і про російську агресію.

Раніше Добкін публічно підтримував Росію.