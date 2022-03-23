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Макрон годину переконував Путіна припинити війну в Україні

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23 березня, 02:09
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Телефонна розмова відбулася за ініціативою президента Франції
Еммануель Макрон поговорив із Володимиром Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"
Еммануель Макрон поговорив із Володимиром Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Франції Еммануель Макрон 22 березня провів телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним. Французький лідер годину обговорював припинення вогню в нашій країні, але так і не зміг домовитися.

Про це повідомляє видання Le Figaro, посилаючись на заяву Єлисейського палацу

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"Немає іншого виходу, окрім припинення вогню та сумлінних переговорів між Росією та Україною. Президент республіки стоїть поруч із Україною", – сказано у заяві.

Варто зазначити, що розмова відбулася за ініціативою Макрона.

Зеленський обговорив з Макроном звільнення українських територій

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Розмова була про взаємодію, пошук рішення для миру, звільнення українських територій і порятунок людей. Про це Зеленський повідомив під час звернення до українців.

"Упевнений, ви розумієте, що переговори не є простими і приємними. Але вони потрібні. Бо це — про життя. Україна завжди шукала мирне рішення. Тим паче, ми зацікавлені в мирі зараз. Тому що ми рахуємо кожного вбитого. Бо для нас важлива кожна зруйноваана сім'я, кожен зруйнований будинок. Тому що ми — українці, і для нас людина — безцінна", — сказав президент.

Путін висунув шість умов для зустрічі з Зеленським

У Туреччині ведуть підготовку до можливих переговорів президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна. Тут знають і умови, за яких військовий злочинець із Москви погодиться поговорити з лідером України. Тільки ось поки що питання, чи піде на ці умови Київ. Їх назвав журналістам речник президента Туреччини Ібрагім Калин.

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Перше, що за словами прессекретаря Реджепа Тайїпа Ердогана вимагає від Зеленського господар Кремля – відмова України від Криму та Донбасу.

"Здебільшого обговорюються шість тем. Перша – це нейтралітет України, тобто її відмова від членства в НАТО. По-друге, роззброєння та гарантії взаємної безпеки в контексті австрійської моделі. По-третє, процес, який російська сторона називає "деназифікацією". По-четверте, усунення перешкод для широкого використання російської мови в Україні. Зрозуміло, що було досягнуто певного прогресу за першими чотирма статтями переговорів, що продовжуються, поки що рано говорити про повну згоду або про те, що угода ось-ось буде підписана. Пункти 5 і 6 – це питання статусу Донбасу та Криму. Вимоги російської сторони про визнання анексії Криму та двох так званих республік на Донбасі неприйнятні з точки зору України та міжнародної спільноти, є думки, що про них можна домовитися за різними формулами", – сказав Ібрагім Калин.

За словами представника Туреччини, Зеленський готовий розпочати переговори без жодних умов. А ось Путін вважає, що позиції для переговорів на рівні керівництва ще не закриті.

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