Маріуполь мститься! Окупанти підірвалися на міні в районі "Азовсталі"

У загарбників сьогодні відбувається свято мінерів

Одночасно з вибухом на території "Азовсталі" виникла пожежа. / Фото: Колаж: Сьогодні

Не встигли російські окупанти підірватися на міні в районі ММК ім. Ілліча в тимчасово окупованому Маріуполі, як приблизно о 12:30 сьогодні, 9 липня, в місті стався ще один вибух.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Яка ситуація

"В окупантів просто свято мінерів сьогодні. Приблизно о 12:30 ще один вибух. Цього разу в районі "Азовсталі". Одночасно на території "Азовсталі" виникла пожежа. Військовими оточено район, починаючи з району Амстора на Лівобережному районі. За попередньою інформацією, горять залишки вугілля", – написав він.

Крім цього, він повідомив, що попередньо є постраждалі серед окупантів:

"Чекаємо на підтвердження. Але в будь-якому разі новину можна назвати доброю. Маріуполь мститься".

Раніше ми писали, що російські окупанти не зможуть розпочати опалювальний сезон у захопленому Маріуполі. Місцевим жителям доведеться або замерзати, або виїжджати.

Також у місті через окупаційні адміністрації розпочалося чергове збирання особистих даних жителів міста для відновлення житла, проте для цього потрібно, щоб відбувся "референдум".