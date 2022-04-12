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Маріуполь залишився без медичної допомоги та ліків, окупанти вивезли всіх лікарів – радник мера

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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12 квітня, 11:46
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Червоний Хрест та українську гуманітарну допомогу до міста не пускають
У Маріуполі немає лікарень та специфічних ліків. Фото: колаж "Сьогодні"
У Маріуполі немає лікарень та специфічних ліків. Фото: колаж "Сьогодні"

Тяжка гуманітарна ситуація в Маріуполі, що залишається в облозі російських окупантів, ускладнюється відсутністю ліків та медичної допомоги. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в своєму Telegram-каналі у вівторок, 12 квітня.

За його словами, окупанти розвозять по місцях видачі "гуманітарки" ліки та видають їх насипом. Проте специфічних ліків немає, відсутність інсуліну також залишається проблемою.

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"Всі лікарні з міста депортовані разом із лікарями, крім однієї, захопленої та працюючої виключно на лікування поранених окупантів. Ні Червоний Хрест, ні українську гуманітарну допомогу в місто не допускають", – заявив Андрющенко.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що, за словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, за час блокади міста російськими військами загинуло понад 10 тисяч мирних мешканців.

Також ми писали, що після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі Київської області вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії в Маріуполі. За даними мерії, окупанти збирають і спалюють тіла вбитих у мобільних крематоріях. Координує роботу цих груп безпосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко.

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