Медведчук запропонував Зеленському та Путіну обміняти його на захисників та жителів Маріуполя

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук звернувся до президентів України та РФ із закликом обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя. Відеозвернення на своїй сторінці у Facebook опублікувала Служба безпеки України.
"Я, Медведчук Віктор Володимирович, хочу звернутися до президента російської федерації Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя та мешканців, які перебувають там і на сьогоднішній день не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори", – сказав політик.
За його словами, жителі Маріуполя перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу гуманітарними коридорами.
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Затримання Медведчука
- 12 квітня Зеленський повідомив, що Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Мережа відразу вибухнула різноманітними мемами на цю тему.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним терміном. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним з ініціаторів війни.
- Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого Медведчука на маріупольців.
- Публічно Кремль відхрещується від Віктора Медведчука і не збирається офіційно його забирати до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що політик-втікач не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.
- Охоронець, який працював на депутата "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, розповів, що затриманий політик ховався у Києві біля Протасового Яру у будинку за адресою Яслинська, 11в. Триповерхова будівля розташована на площі близько 800 квадратних метрів.