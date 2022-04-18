Медведчук запропонував Зеленському та Путіну обміняти його на захисників та жителів Маріуполя

Жителі Маріуполя не можуть залишити місто безпечними коридорами і змушені там перебувати

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук звернувся до президентів України та РФ із закликом обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя. Відеозвернення на своїй сторінці у Facebook опублікувала Служба безпеки України.

"Я, Медведчук Віктор Володимирович, хочу звернутися до президента російської федерації Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя та мешканців, які перебувають там і на сьогоднішній день не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори", – сказав політик.

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За його словами, жителі Маріуполя перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу гуманітарними коридорами.

Затримання Медведчука