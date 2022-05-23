Медведчук проти Порошенка. Нардеп розповів деталі роботи з експрезидентом

Затриманий депутат заявив, що йому кілька разів хотілося сказати колишньому президентові "ні"

Віктор Медведчук прокоментував співпрацю з Петром Порошенком. Фото: колаж "Сьогодні"

Затриманий нардеп Віктор Медведчук у своїх свідченнях СБУ заявив, що більшість подій пов'язана із колишнім президентом України Петром Порошенком. На кадрах показань можна побачити, що депутат посивів і неголений, але слідів тортур на його обличчі немає. Більше того, Медведчук виглядає надзвичайно жвавим та енергійним.

Кадри з відеопоказань Медведчука показали у прямому ефірі "України 24".

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Що сказав Медведчук?

За словами затриманого нардепа, у схемі виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" задіяно Порошенка. Медведчук заявив, що йому кілька разів хотілося сказати колишньому президентові "ні".

"Трубою я почав займатися на прохання Порошенка. Якби сказали, що це труба Порошенка, це більше пасувало б. Не тому, що я зараз хочу або збираюся виправдатися, я в житті ніколи не виправдовуюся, якщо є факт, я його визнавав", – сказав затриманий нардеп.

За його словами, у 2016 році до нього звернувся Порошенко з проханням зв'язатися з керівництвом РФ про покупку труби у "Прикарпатзахідтрансу", який володів цією трубою, щодо постачання дизеля в Україну та Європу. Так, Порошенко звернувся до Медведчука, щоб той переговорив з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб "Транснафта" змогла продати цю трубу і для того, щоб можна було викупити її, як потім з'ясувалося, Порошенком.

"Для того, щоб цей трубопровід став приватною власністю, а за фактом, власністю Порошенка, необхідно було вжити низку дій, починаючи з залучення судової системи, яка заперечувала трубопровід, як власність "Транснафти", і було винесено певні рішення, які говорять про те, що це власність України", – розповів Медведчук.

Він розповів: щоб дати можливість "Транснафті" продати цю трубу, необхідно було зробити все, щоб "Транснафта" знову володіла, ухвалювала рішення про продаж труби. За словами Медведчука, Порошенко вирішував усі питання як судової системи, так і адміністративних органів через можливості президентської посади та адміністративного впливу. Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони ухвалювали рішення, потрібні для особистих інтересів колишнього президента.

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За офіційними даними, на покупку труби Порошенко витратив 23 млн доларів. Гроші виводилися через фіктивні договори, контролював усі ці питання його найближчий фінансовий помічник, фахівець із цих питань Макар Пасенюк.

"Виникає питання, а скільки заробляла труба, що діє, яка прокачувала дизельне паливо в Україну, а також у Західну Європу, Угорщину? Фактично за рік роботи з травня 2018 по травень 2019 року труба заробила більш ніж у два рази від суми грошей, які були сплачені за цю трубу. Якщо за трубу він заплатив 23 млн доларів, то за рік заробіток становив 41-42 млн доларів. Це ще раз наголошує, що адміністративний апарат, суди, прокуратура та інші державні органи були задіяні недаремно", – каже Медведчук.

Нардеп додав: про те, що саме Порошенко контролював прокачування дизеля в трубу свідчить і те, що дії з прокачування палива по трубі припинилися з травня 2019 року, тобто після закінчення президентських повноважень Порошенка.

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Нардеп Веніславський розповів, як Феміда використовує свідчення Медведчука

Показання затриманого нардепа Віктора Медведчука про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" – і раніше були відомі органам досудового розслідування, які займаються резонансними справами. Зокрема й тими, фігурантом яких є Медведчук. Затриманий депутат є безпосереднім учасником тих доручень, які йому давали керівники найвищого рівня держави.

Про це розповів народний депутат, член комітету ВР з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський ведучим Василеві Пехньо та Людмилі Добровольській в ефірі "України 24".

За словами Веніславського, в РФ ставлять під сумнів доцільність використання Медведчука як обмінний фонд. Нардеп зазначив, що Медведчук уже почав давати свідчення та підтвердив ті дані, які у досудового слідства вже існували, і мали місце зловживання, які тривали з 2014 до 2019 років.

"Інформація про це вже була, зараз вона підтверджується конкретними показаннями персони, яка була безпосереднім учасником, організатором та безпосереднім виконавцем тих доручень, які йому давали керівники найвищого рівня держави. На превеликий жаль, змушені констатувати, що у багатьох питаннях співпраці з країною-агресором були задіяні й найвищі посадові особи держави", – заявив Веніславський.

Нардеп наголосив, що в рамках судового провадження, щоб робити якісь висновки, треба оцінити всю сукупність зібраних доказів. На його думку, показання, які дає Медведчук – це показання особи, яка підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, - можуть бути лише одним з доказів у кримінальному провадженні . Але досудове розслідування має й інші докази та інші фактичні дані.

"Тому наступний крок – це допит тих осіб, які були задіяні у незаконних діях щодо виведення з державної власності трубопроводу та торгівлі з країною-окупантом. А далі будуть органи судового розслідування, які у подробицях розглядатимуть питання про те, чи є підстави для вручення підозри у скоєнні злочину іншим фігурантам цього процесу", – підсумував Веніславський.

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