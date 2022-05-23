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Медведчук "розкрив" схему закупівлі вугілля із "ЛДНР". До чого тут Порошенко та Гонтарева?

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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23 травня, 13:15
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Кум Путіна дав свідчення СБУ проти п'ятого президента України та його соратників
Медведчук звинуватив Порошенка та Гонтареву в організації торгівлі з окупантами.
Медведчук звинуватив Порошенка та Гонтареву в організації торгівлі з окупантами. / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній нардеп Віктор Медведчук звинуватив п'ятого президента Петра Порошенка та його соратників в організації закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих "ЛДНР", практично – у ватажків бойовиків.

Про це Медведчук повідомив під час допиту СБУ, який транслював канал "Україна 24".

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За його словами, схему організували наприкінці 2014 року, з урахуванням високих потреб та неможливості їх задоволення в Україні за рахунок того, що припинили роботу багато шахт та зменшився видобуток вугілля, все це потоком йшло до Росії, де закупівлі вугілля збільшилися. Росія, тому ввела квотування, а саме, купуючи 1 тонну вугілля на Донбасі, мали право купити 2 тонни в Росії.

"Вся ця система сприяла тому, що президент Порошенко за допомогою своїх підлеглих, таких як Демчишин, Кононенко, Гонтарева, правоохоронці, генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ вибудовували систему, за якої це вугілля має надходити з Донбасу на вигідних умовах і реалізовуватися в Україні" , – стверджує Медведчук.

Інфографіка: СБУ

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Роль Демчишина

За словами Медведчука, Ігор Кононенко, який на той період був нардепом і одним із наближених до Порошенка, який займався багатьма бізнес-проектами, незважаючи на те, що був депутатом, запропонував кандидатуру Сергія Кузяри для того, щоб організувати схему закупівлі та транспортування вугілля. в Україні.

Володимир Демчишин та Петро Порошенко. Фото: УНІАН

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Медведчук стверджує, що міністр енергетики України Володимир Демчишин обійняв цю посаду як наближену людину Порошенка.

"Оскільки до Демчишина цю посаду обіймав міністр Продан, який не погоджувався зі схемою купівлі вугілля на Донбасі, більше того, протистояв і відстоював схему купівлі південноафриканського вугілля, яка була системною на той час в Україні і, на думку фахівців, експертів, була більш вигідною. і якіснішою в Україні", – пояснив кум Путіна.

За його словами, саме за допомогою президента України, генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ тиснули на керівника Мінпаливенерго Володимира Зіневича. Проводили у нього обшуки. Дійшло до арешту. З однією метою – необхідно було припинення постачання південноафриканського вугілля. Це завдання, яке стояло перед правоохоронцями. Як стверджує Медведчук, це завдання виконували за вказівкою президента Порошенка.

"Міністр Демчишин, який прийшов на зміну неслухняного, некерованого Продана, робив усе необхідне, щоб ця схема працювала, як годинник. Саме він призначав на посади керівників Луганськвугілля та шахти ім. Кисельова представників неконтрольованих територій, реєстрував ці шахти для того, щоб ці ланки були зручні як для постачання, так і для реалізації вугілля. І через цей механізм було реалізовано вугілля", – додав колишній нардеп.

Роль Гонтарєвої

Валерія Гонтарьова. Фото: НБУ

За даними Медведчука, Валерія Гонтарева – людина, яка очолюючи НБУ, мала відкрити рахунки на неконтрольованій території, в Донецьку та Луганську. Таке завдання ставилося для того, щоб реалізувати принцип безготівкового розрахунку за вугілля, що відвантажується.

"Суть зводилася до того, що за безготівковим виробництвом оплати виглядало б більш ефективним і прозорим у плані можливості усунути будь-які корупційні дії. Проте Гонтарьова, яка взялася за виконання цього завдання, чомусь через кілька днів відмовилася, оскільки вважала за потрібне або мотивувало це тим, що це неможливе", – стверджує кум Путіна.

Він додав, що після того, як Гонтарева відмовилася відкрити рахунки на території Донецької та Луганської (областей) для безготівкових розрахунків , було прийнято рішення постачати туди гроші, як оплату за вугілля через систему інкасації, тобто інкасувати гроші, перевозити їх з контрольованої на неконтрольовану територію, що здійснювалося СБУ та безпосередньо паном Василем Грицаком, який на той час був першим заступником голови СБУ та керівником АТО.

"Можливо Гонтарева і зіграла на руку тому, щоб через інкасування грошей було легше "розраховуватися", оскільки готівка могла бути спрямована на наповнення корупційної складової. Таким чином, державний апарат, вищі посадові особи, очолювані паном Порошенком, організували, налагодили та реалізовували". цю схему постачання вугілля з неконтрольованої території на територію України", – додав кум Путіна.

За словами Медведчука, саме так діяв механізм закупівлі та реалізації цього вугілля.

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