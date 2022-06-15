Мелітопольської черешні не буде, окупанти відібрали у фермерів весь врожай

Мер Мелітополя розповів, як російські військові масово грабують українців

Російські окупанти відбирають у фермерів врожай черешень / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запорізькій області окупанти грабують фермерів. Сільськогосподарську продукцію вагонами відправляють в окупований Крим. Спочатку російські військові вивозили зерно, тепер настала черга черешень і насіння соняшнику.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров на YouТube-каналі "Україна 24".

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"З черешнями ситуація продовжується. Два основних підприємства – "Мелітопольська черешня" та державне дослідне підприємство, яке вирощує черешню, вони вже майже пограбували. Забирають повністю 100% врожаю, поставили там своє псевдокерівництво. Також відбирають по 10 гривень за кілограм у наших невеликих фермерів, які вирощують на своїх деревах черешні", – розповів він.

Як повідомив Федоров, три дні тому окупанти "почали забирати максимально у фермерів на елеваторах насіння соняшнику".

"Вони починали з зерна, потім наші ягоди та фрукти, сьогодні вони вивозять насіння соняшнику. Отже, вони намагаються викрасти всю сільгосппродукцію, яка має цінність не лише на українських, а й на міжнародних ринках. Вони вивозять в тимчасово окупований Крим, куди далі везуть – зовсім незрозуміло. Але вони перейшли до промислового вивозу, вивозять вагонами, не лише автотранспортом", – заявив мер Мелітополя.

Окупанти в Маріуполі крадуть метал і ділять здобич

Окупанти в Маріуполі почали ділити майно підприємств, які вціліли після обстрілів міста. Незабаром устаткування можуть вивезти на російські заводи, а що залишиться – розпиляти на брухт.

В акваторії Маріупольського порту були помічені судна під прапором РФ, які швартуються під завантаження металопрокату.

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Раніше компанія "Метінвест" заявила, що російські окупанти готуються викрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча. Загалом це майже 200 тис. тонн сталі та чавуну, вартість яких становить 170 млн доларів.

Представники групи "Метінвест" наголосили, що мародерство, яке вчиняють росіяни в Україні, є тяжким міжнародним злочином.

Нещодавно на Першому російському каналі вийшов сюжет, в якому докладно розказано, як окупанти крадуть українську продукцію з Маріупольського порту. Згідно з озвученою інформацією, спочатку загарбники мають намір вивезти український метал, а потім – зерно.