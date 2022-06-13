Мер Одеси оголосив спецоперацію проти російських назв у місті

Які вулиці отримають нові назви

Труханов не хоче їздити вулицею Чапаєва та по Новомосковській / Колаж "Сьогодні"

В Одесі також вирішили позбутися назв, які пов'язані з Росією. Мер Одеси Геннадій Труханов заявив про необхідність перейменування низки вулиць міста та насамперед перейменувати ті, які не пов'язані з історією міста.

Про це Труханов написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Реклама

Плани мера

"Йде четвертий місяць кровопролитної війни із російськими окупантами. День за днем українці відстоюють своє право жити у вільній та незалежній країні. І з кожним днем слова "братський народ" виглядають все лицемірніше і цинічніше", – написав Труханов.

Градоначальник пропонує перейменувати вулиці, які "не пов'язані з історією Одеси" (зокрема, вулиці Новомосковська, Бородінська, Курська, Воронезька, Чапаєва).

"Вважаю, що такі вулиці як Новомосковська, Бородінська, Курська, Воронезька, Чапаєва та інші мають бути перейменовані! Поряд із цим, відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мають бути перекладені українською мовою назви 24 одеських вулиць. Далі, в рамках Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки ", мають отримати нові назви ще 19 одеських вулиць", – повідомив мер Одеси.

Реклама

Повідомляється, що перелік вулиць буде винесено на засідання історико-топонімічної комісії. Остаточне рішення, безумовно, прийматимуть депутати міської ради на сесії.

Обстановка