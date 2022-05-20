Міжнародний позов України проти РФ підтримали понад 40 країн (список)

Україна в позові просить Міжнародний суд ООН визнати, що РФ не мала законного приводу для вторгнення

Міжнародний суд ООН розгляне позов України проти РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Позов України проти Росії у Міжнародному суді ООН підтримала 41 країна та Європейський Союз.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні" з посиланням на заяву, оприлюднену урядом Канади.

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"Ми вітаємо позов України проти Росії у Міжнародному суді ООН, який має встановити, що Росія не мала законного приводу застосовувати військові дії проти України на основі непідтверджених звинувачень про геноцид (російськомовного населення – ред.)", – йдеться у спільній заяві.

Підписанти мають спільний намір розглянути всі способи підтримки України у її роботі з Міжнародним судом, а також можливо долучитися до слухань.

Україну, зокрема, підтримали Велика Британія, США, Австралія, Канада, Австрія, Хорватія, Чехія, Данія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Угорщина, Італія, Японія, Польща, Словаччина, Румунія, Іспанія та інші країни, а також Євросоюз.

Повний список країн – на скріншоті.

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Росія програла Україні у Міжнародному суді ООН

Україна у березні отримала перемогу у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН. Суд зобов'язав Росію негайно припинити війну.

"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії у Міжнародному суді ООН. Суд зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію", – написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна "отримала все, що просила" а також пояснив, чому це важливо для нашої країни:

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на найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення Росії та визначено, що безпідставна агресія Росії має припинитися;

суд не знайшов жодних доказів тверджень Росії щодо геноциду на території України;

13 суддів підтримали рішення, проти якого були лише двоє (РФ та Китай);

рішення суду є юридично зобов'язуючим відповідно до норм міжнародного права;

рішення стане точкою відліку інших юридичних і політичних оцінок російської агресії.

Водночас у Кремлі заявили, що Росія не виконуватиме вимоги Міжнародного кримінального суду ООН зупинити війну в Україні.